Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови із Меджлісом про Крим поки не було – Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу поки не отримував від президента України Володимира Зеленського та його адміністрації пропозицій зустрічі із обговорення теми анексованого Росією Криму, повідомив в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Ми готові максимально поділитися своїми уявленнями, що було досі зроблено, що робиться і найголовніше – що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента – ми це зробимо. Поки що таких сигналів про те, що сядемо і поговоримо стосовно Криму, такого не було», – сказав Чубаров.

Він заявив, що Меджліс готовий поділитися з президентом і його командою всією інформацією, яка може допомогти звільнити українських громадян, утримуваних з політичних мотивів у Росії і анексованому нею Криму.

«Президент, який поставить собі за мету відновлювати територіальну цілісність України, президент, чиї дії будуть спрямовані на забезпечення прав у тимчасово окупованому Криму, не може обійти Крим і кримськотатарську проблему», – сказав Чубаров.

Голова Меджлісу припустив, що нова адміністрація президента, «судячи з усього, поки вивчає, з чого почати».

21 травня голова Адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією, яка анексувала український Крим і підтримує бойовиків у збройному конфлікті на Донбасі. 23 травня президент Володимир Зеленський заявив, що йдеться не про законодавчий референдум, а інформаційний – з метою «з’ясувати думку суспільства».