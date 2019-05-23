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23 Травень 2019, Київ 18:27
Новини | Політика

«Це не законодавчий референдум, а інформаційний» – Зеленський про переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський

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Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є спосіб з’ясувати думку суспільства, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами.

«Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима.

/**/ /**/ /**/ «Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – понад усе, Росія – агресор», – заявив Порошенко 22 травня в Києві
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«Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством», – повідомили в Адміністрації президента.

21 травня голова Адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт між Україною та підтримуваними Росією бойовиками, унаслідок якого, за даними ООН на кінець 2018 року, загинули близько 13 тисяч людей.

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