Лідер партії «Голос» та музикант Святослав Вакарчук назвав «безвідповідальною» ідею референдуму про мирні угоди з Росією.

«Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну – небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо, як закінчувалися «референдуми» на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє? Так чи інакше, але це не нова політика. Це – стара політика», – написав Вакарчук у Facebook.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі та повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Зеленського розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт між Україною та підтримуваними Росією бойовиками, унаслідок якого, за даними ООН на кінець 2018 року, загинули близько 13 тисяч людей.