Зеленський вперше зустрівся з головою НБУ Смолієм

Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з головою Національного банку України Яковом Смолієм. Про це повідомив Смолій у своєму Twitter.

«Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності НБУ. А також – подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності», – повідомив голова НБУ, підсумувавши, що зустріч пройшла «змістовно».

Під час виборчої кампанії Зеленський заперечував, що намагатиметься повернути «Приватбанк» олігарху Ігорю Коломойському, що зашкодить відносинам із Міжнародним валютним фондом.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Суд визнав націоналізацію незаконною, проте НБУ оскаржує це рішення.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.