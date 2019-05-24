Офіційний курс гривні в понеділок знизиться на 14 копійок – НБУ

Національний банк України послабив офіційний курс гривні ще на 14 копійок щодо долара – за даними регулятора, в понеділок 27 травня долар коштуватиме 26 гривень 47 копійок. Офіційний курс на 24 травня становить 26,33 гривні.

За даними сайту «Мінфін», торги на міжбанківському ринку 24 травня закінчуються на позначці близько 26,35 гривень за долар.

Довідковий курс щодо долара, встановлений НБУ опівдні 24 травня, становить 26,49 гривні.

Курс гривні слабшає протягом останнього тижня після значного зміцнення.

Українська валюта двічі цього місяця повторювала річний максимум щодо долара США – 26 гривень 11 копійок. Такі офіційні курси НБУ встановлював на 21 травня 2018 року, 14 та 22 травня 2019 року.