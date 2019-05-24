НБУ подав апеляції на рішення суду щодо незаконності націоналізації «Приватбанку»

Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня про скасування рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави та про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із «Приватбанком» осіб.

«Станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків. Водночас Національний банк України хотів би звернути увагу на окремі аргументи суду, що стали підставою для ухвалення цих оскаржуваних судових рішень, з якими погодитись неможливо», – ідеться в повідомленні на сайті регулятора.

НБУ наводить свої аргументи щодо оскарження націоналізації «Приватбанку» та скасування рішення про визначення пов'язаних із «Приватбанком» осіб, які, на думку Нацбанку, не врахував суд.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.