Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Травень 2019, Київ 11:12
Новини | Політика

«Приватбанк» позивається до Коломойського та Боголюбова у суді США

Позов був поданий через день після того, як шостий президент України Володимир Зеленський склав присягу

Дивитись коментарі

Український державний «Приватбанк» позивається в суді в американському штаті Делавер до своїх колишніх власників – олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Позов був поданий через день після того, як шостий президент України Володимир Зеленський склав присягу.

У судовому позові «Приватбанк» звинувачує двох українців, а також трьох резидентів американського штату Флорида, в шахрайстві та відмиванні грошей. Ці дії майже знищили фінансову установу, йдеься в документах, що перебувають у суді.

«Приватбанк» вважає Коломойського та Боголюбова винними в наданні кредитів компаніям, які вони контролювали, з наступним відмиванням цих грошей через підприємства штату Делавер для придбання активів у США.

«Приватбанк» стверджує, що ці особи «використовували банк як власну скарбничку – в кінцевому рахунку вкравши мільярди доларів з «Приватбанк» і використавши американські фірми, щоб відмити сотні мільйонів доларів незаконно привласнених кредитних надходжень».

Коломойський і Боголюбов не були доступні для коментарів після оприлюднення цих звинувачень.

/**/ /**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Доля «Приватбанку» – перший тест президента Зеленського. Експерти США

Національний банк України за результатами незалежного аудиту націоналізував «Приватбанк» у 2016 році, після цього регулятор надав фінансовій установі приблизно 6 мільярдів доларів українських платників податків, щоб не допустити його краху. Український суд у квітні постановив, що аудит, за результатами якого відбулася націоналізація, був неналежним, це збільшує шанси Коломойського повернути контроль над банком.

Коломойський повернувся в Україну після майже дворічної відсутності, коли 21 квітня перемогу на президентських виборах здобув актор та бізнесмен Володимир Зеленський. Нового главу держави пов’язує з Коломойським те, що комедійне шоу Зеленського виходить на телеканалі, який належить Коломойському. Також Зеленський призначив адвоката Коломойського Андрія Богдана головою своєї адміністрації.

Зв’язки Зеленського з Коломойським викликають занепокоєння щодо того, що як президент Зеленський може бути прихильним до бізнес-інтересів олігарха. Під час виборчої кампанії Зеленський заперечував, що намагатиметься повернути «Приватбанк» Коломойського, що зашкодить відносинам із Міжнародним валютним фондом.

/**/ /**/ /**/ За прогнозом експертів, тарифи можуть зрости після запуску ринку електричної енергії влітку, натомість курс гривні має шанси лишитись стабільним
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

П’ять економічних викликів для нового президента

МВФ позичив Україні мільярди доларів упродовж останніх п’яти років, більша частина кредитування залежала від дій українських лідерів для очищення країни від корупції. У квітні фонд закликав Україну продовжувати зусилля для повернення збитків, завданих банкам колишніми власниками, в цьому контексті йшлося і про «Приватбанк». МВФ наголосив, що уважно стежить за розвитком подій у цій сфері.

МВФ відмовився коментувати останній позов «Приватбанку» до колишніх власників.

/**/ /**/ /**/ Претензії кіпрської фірми щодо «Приватбанку» в НБУ вважають спробою колишніх акціонерів банку оскаржити націоналізацію
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

НБУ програв апеляцію у справі про інвестиційну перевірку «Приватбанку», готує касацію

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG