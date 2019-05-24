«Приватбанк» позивається до Коломойського та Боголюбова у суді США

Український державний «Приватбанк» позивається в суді в американському штаті Делавер до своїх колишніх власників – олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Позов був поданий через день після того, як шостий президент України Володимир Зеленський склав присягу.

У судовому позові «Приватбанк» звинувачує двох українців, а також трьох резидентів американського штату Флорида, в шахрайстві та відмиванні грошей. Ці дії майже знищили фінансову установу, йдеься в документах, що перебувають у суді.

«Приватбанк» вважає Коломойського та Боголюбова винними в наданні кредитів компаніям, які вони контролювали, з наступним відмиванням цих грошей через підприємства штату Делавер для придбання активів у США.

«Приватбанк» стверджує, що ці особи «використовували банк як власну скарбничку – в кінцевому рахунку вкравши мільярди доларів з «Приватбанк» і використавши американські фірми, щоб відмити сотні мільйонів доларів незаконно привласнених кредитних надходжень».

Коломойський і Боголюбов не були доступні для коментарів після оприлюднення цих звинувачень.

Національний банк України за результатами незалежного аудиту націоналізував «Приватбанк» у 2016 році, після цього регулятор надав фінансовій установі приблизно 6 мільярдів доларів українських платників податків, щоб не допустити його краху. Український суд у квітні постановив, що аудит, за результатами якого відбулася націоналізація, був неналежним, це збільшує шанси Коломойського повернути контроль над банком.

Коломойський повернувся в Україну після майже дворічної відсутності, коли 21 квітня перемогу на президентських виборах здобув актор та бізнесмен Володимир Зеленський. Нового главу держави пов’язує з Коломойським те, що комедійне шоу Зеленського виходить на телеканалі, який належить Коломойському. Також Зеленський призначив адвоката Коломойського Андрія Богдана головою своєї адміністрації.

Зв’язки Зеленського з Коломойським викликають занепокоєння щодо того, що як президент Зеленський може бути прихильним до бізнес-інтересів олігарха. Під час виборчої кампанії Зеленський заперечував, що намагатиметься повернути «Приватбанк» Коломойського, що зашкодить відносинам із Міжнародним валютним фондом.

МВФ позичив Україні мільярди доларів упродовж останніх п’яти років, більша частина кредитування залежала від дій українських лідерів для очищення країни від корупції. У квітні фонд закликав Україну продовжувати зусилля для повернення збитків, завданих банкам колишніми власниками, в цьому контексті йшлося і про «Приватбанк». МВФ наголосив, що уважно стежить за розвитком подій у цій сфері.

МВФ відмовився коментувати останній позов «Приватбанку» до колишніх власників.