Гривня падає на міжбанку – 26,5 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває знецінення гривні. Станом на 11:00 котирування становили 26 гривень 50-52 копійки, повідомляє профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Це майже на 20 копійок вище за офіційний курс, встановлений Національним банком України на 24 травня, – 26 гривень 33 копійки за долар. Довідкове значення курсу, яке регулятор оприлюднив опівдні 24 травня, становить 26 гривень 49 копійок.

Українська валюта двічі цього місяця повторювала річний максимум щодо долара США – 26 гривень 11 копійок. Такі офіційні курси НБУ встановлював на 21 травня 2018 року, 14 та 22 травня 2019 року.