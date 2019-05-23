Місія МВФ продовжує роботу в Україні – Смолій

Місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні. Про це на прес-конференції в Києві заявив глава Національного банку України Яків Смолій.

«Місія МВФ зараз перебуває у Києві, проводяться консультації, переговори. Обговорюються економічна ситуація, яка склалась на сьогодні. Щойно у нас будуть які-небудь новини щодо роботи місії, я у першу чергу повідомлю про це на своєму особистому аккаунті у Twitter», – повідомив Смолій.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що місія перебуватиме в Україні два тижні й оцінюватиме виконання поточної програми співпраці з фондом.

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Вранці 22 травня агентство «Українські новини» написало, що місія МВФ «сьогодні чи завтра повертається до Вашингтона» у зв’язку з рішенням розпустити парламент та через певні кадрові призначення в Адміністрації президента.

Водночас у прес-службі МВФ Радіо Свобода запевнили, що експерти Міжнародного валютного фонду «продовжують зустрічі з представниками влади України».

Прес-служба президента України повідомила, що Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

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18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.