Відставка уряду Гройсмана може призвести до втрати Україною траншу МВФ (огляд преси)

У статті «Дефолт близько?» газета «День» попереджає, що відставка уряду Гройсмана може стати причиною втрати Україною траншу МВФ 2019 року. Видання пише, що із отриманням грошей від МВФ тісно пов’язані отримання 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу та 1 мільярда доларів у вигляді двох траншів від Світового банку. І, зрозуміло, стає абсолютно неможливим (навіть під прибутковість на рівні переддефолтних країн) залучення 2 мільярдів доларів Мінфіном України на ринку єврооблігацій. Водночас чинник зриву програми рефінансування зовнішніх виплат, баланс яких у поточному році мав дорівнювати нулю – створює ризик виникнення дефіциту валюти на рівні 5-7 мільярдів доларів, єдиним джерелом компенсації яких можуть виступати золотовалютні резерви Національного банку України.

Від Зеленського вимагають фактичної капітуляції перед Росією. І у зв’язку з цим дописувача газети «День» професора Бориса Соколова насторожують слова Зеленського про те, що його початковим завданням є встановлення миру на Донбасі, які були зустрінуті бурхливими оплесками депутатів «Опоблоку». Слова начебто правильні, всі українці мріють швидше закінчити війну. Однак, як нагадує дописувач, війну можна закінчити або перемогою, або капітуляцією, або укладенням якогось компромісного миру. У перемогу України над Росією Зеленський навряд чи вірить, розуміючи колосальну різницю військових потенціалів двох країн. Капітулювати перед Москвою він теж не хоче і декларує прихильність курсу на вступ України в ЄС і НАТО. Залишається пошук компромісного миру. Але Москва не бажає визнавати себе стороною конфлікту і вести відповідні перемовини з Києвом, а вимагає, щоб Україна вела переговори про мир із донбасівськими маріонетками Кремля. Ведення ж таких переговорів само по собі означало б українську капітуляцію. Тут глухий кут, з якого поки що не видно виходу. Автор статті зазначає, що трагічний і зловісний парадокс полягає в тому, що Кремль сьогодні влаштовують обидва сценарії, як із достроковими, так і з черговими виборами. В обох випадках Зеленський ризикує серйозно ослабити свої позиції і посилити політичну нестабільність в Україні, чим Кремль неодмінно скористається. Тут можна чекати як на посилення воєнних провокацій на Донбасі, так і на спроби розвалити Україну за допомогою федералізації з висуненням відповідних вимог на місцях проросійськими силами та їхніми союзниками. Тому президенту Зеленському і всім прибічникам незалежної України треба буде залишатися напоготові. Про це йдеться в статті «Небезпека нестабільності».

У вівторок президент та народні депутати шукали можливість, як делікатніше «обійти» Конституцію і розпустити парламент, стверджує газета «День». Видання наголошує на невизначеності правил, за якими відбуватимуться вибори, адже з приводу чинної змішаної системи є багато критики. Змінити її свого часу обіцяв як колишній президент Петро Порошенко, але так цього і не зробили, так уже і чинний гарант –Володимир Зеленський. У своїй промові останній закликав депутатів «зробити відкриті списки». Однак після зустрічі в Адміністрації президента стало відомо, що йшлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар’єра до 3%. Тобто про відкриті списки вже не говорили, навпаки, зі слів депутатів, йшлося про повернення... закритих списків. Газетярі наголошують, що навряд чи слід шукати юридичної чистоти в певних питаннях, коли є політична доцільність. Виходить так, що кожна сторона під свої цілі шукає норму в законодавстві. А все через те, що за роки незалежності в Україні так і не сформувалися усталені державні інституції, політична та правова культура. Кожного разу політики шукають можливість, як уникнути, а не дотримуватися законів. І цю ганебну традицію слід нарешті змінювати. На цьому наголошується в статті «Без оплесків вулиці…»

Протягом багатьох десятиліть усі матеріальні свідчення присутності Симона Петлюри на малій батьківщині – Полтавщині й в Україні – буквально «витравлювалися» з пам’яті нащадків. До часів Незалежності більшість полтавців узагалі не знали про те, що саме в їхньому місті народився провідник Директорії УНР і головний отаман її військ. За умов відсутності «матеріалізованої» згадки про Симона Петлюру екскурсії, що проводять у Полтаві, навіть з використанням сучасних інформаційних технологій, не матимуть належної ефективності, зазначає видання «Голос України».