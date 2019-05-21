Гройсман закликає Зеленського провести переговори з МВФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає президента Володимира Зеленського провести переговори з Міжнародним валютним фондом.

«Коли приїжджає місія МВФ, вона завжди планує перегляд програми, в якій є чотири підписи: президента України, прем'єр-міністра України, міністра фінансів і голови Національного банку. Я можу вам сказати, що президент має зараз провести переговори з МВФ, визначитися про параметри перегляду програми. І коли президент домовиться про новий перегляд – він про це повідомить», – сказав Гройсман в ефірі телеканалу ICTV 20 травня.

Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня закликав членів уряду піти у відставку. Після цього Володимир Гройсман заявив про намір скласти повноваження 22 травня, після засідання уряду.

21 травня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні.