Полторак підписав наказ про збільшення на 5 тис. грн винагород за участь в ООС на передовій

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про збільшення на п’ять тисяч гривень винагород за участь в українській воєнній Операції об’єднаних сил на Донбасі солдатам, які перебувають на лінії бойового зіткнення, повідомила прес-служба Міністерства оборони України. На 1 тисячу гривень збільшили виплати бійцям, які перебувають в інших районах ООС.

Згідно з повідомленням, з 1 травня мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в Операції об’єднаних сил, буде становити на першій лінії 27 300 гривень, в інших районах проведення операції – 16 800 гривень, командира взводу – на першій лінії від 31 100 гривень, в інших районах від 20 600 гривень, командира батальйону від 35 500 гривень на першій лінії та від 25 000 гривень в інших районах.

У міністерстві заявили, що командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, отримуватиме мінімальне грошове забезпечення у сумі 42 000 гривень, а в інших районах проведення операції – 31 500 гривень.

Прес-служба відомства уточнила, що підвищення винагород відбувається в межах виділених у 2019 році в держбюджеті коштів на утримання Збройних сил.

30 квітня 2018 року розпочалася Операція об’єднаних сил. Це комплекс військових і правових заходів українських силових структур, спрямованих на протидію діяльності незаконних російських і проросійських збройних формувань на сході України. Під контроль ситуацію взяли сили ЗСУ, до них у підпорядкування входять сили МВС, Національної гвардії та СБУ. Раніше управління Антитерористичною операцією формально належало Службі безпеки України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його сторін, майже 30 тисяч – поранені.