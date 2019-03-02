Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим у зоні ООС

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що підписав наказ про підвищення доплат військовослужбовцям Збройних України, які перебувають у районі проведення Операції об’єднаних сил.

«Виплати будуть відбуватися з 1 квітня 2019 року. Військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії зіткнення, будуть отримувати доплату +2000 гривень, і загальна сума буде складати 12000; на другій лінії зіткнення +1000 тисячу гривень і загальна сума буде дорівнювати 5500,» – повідомив Полторак на сторінці у Facebook.

За його словами, також буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям Військово-морських сил, які виконують бойові завдання та перебувають в акваторії Азовського моря.

«Вони отримуватимуть доплату 5500 гривень, а під час виходу на бойові чергування – 12 тисяч гривень», – уточнив міністр оборони.

Напередодні на одному з опорних пунктів українських десантників на Донбасі президент Петро Порошенко повідомив про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передовій. Він заявив, що мінімальна доплата має складати 12000 гривень для кожного військовослужбовця на першій лінії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.