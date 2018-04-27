Пенсійний фонд завершив перерахунок усіх пенсій військовим пенсіонерам – Розенко

Пенсійний фонд України завершив перерахунок всіх пенсій усім 544 тисячам військових пенсіонерів, заявляє віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

«Обіцянку виконано! Пенсійний фонд завершив перерахунок усіх пенсій військовим пенсіонерам. Сьогодні буде останній транш переказу на відділення банків від Пенсійного фонду, і всі 544 тисячі військових пенсіонерів отримають перерахунок своїх пенсій. Середній розмір підвищення пенсії становить 1460 гривень», – написав Розенко 27 квітня у Facebook.

30 березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, а з травня Кабінет міністрів починає системну виплату вже підвищених військових пенсій.

У лютому Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тисячі гривень. В уряді заявляли, що це рішення є тимчасовим і діятиме до моменту ухвалення закону, який закріпить не тільки системне підвищення пенсій військовим, а й окреслить систему пенсійного забезпечення для військових, які сьогодні проходять службу в силових органах.

За даними уряду, пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 гривень. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 гривень. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 гривень.

Зараз середня пенсія військових складає близько 2900 гривень.