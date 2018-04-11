Близько 316 тисяч військових пенсіонерів уже отримують перераховані пенсії – Розенко

Близько 316 тисяч військових пенсіонерів уже отримують перераховані пенсії, розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

Він зазначив, що загалом такі перераховані пенсії мають отримати 544 тисяч військових пенсіонерів.

За його словами, довідки про перерахунок пенсій практично в повному обсязі надійшли лише від Національної гвардії України, від Міністерства оборони – 99%, від МВС – 97%. Найменше довідок про перерахунок пенсій надійшло від СБУ, Мінінфраструктури, Мін’юсту та Управління державної охорони.

«Таким чином, сьогодні з 544 тисяч військових пенсіонерів, які потребують перерахунку пенсій, ми маємо довідки лише для близько 500 тисяч пенсіонерів. Є певні питання і щодо пришвидшення роботи обласних управлінь Пенсійного фонду, адже станом на сьогодні оброблено лише біля 72% тих довідок, які вже надані», – сказав Розенко.

Віце-прем’єр заявив, що перерахунок пенсій військовим пенсіонерам «має свою специфіку».

«Але ще раз наголошую – до 1 травня всі пенсії мають бути перераховані і виплати мають бути здійснені в повному обсязі», – зазначив Розенко.

30 березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, а з травня Кабінет міністрів починає системну виплату вже підвищених військових пенсій.

У лютому Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тисячі гривень. В уряді заявляли, що це рішення є тимчасовим і діятиме до моменту ухвалення закону, який закріпить не тільки системне підвищення пенсій військовим, а й окреслить систему пенсійного забезпечення для військових, які сьогодні проходять службу у силових органах.

За даними уряду, пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 гривень. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 гривень. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 гривень.

Зараз середня пенсія військових складає близько 2900 гривень.