Уже здійснений перерахунок пенсій 90% військовослужбовців – Розенко

90 відсоткам військових пенсіонерів уже перерахували пенсії, заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

«Зараз триває процес перерахунку пенсій військовослужбовцям. Станом на сьогодні уже 480 тисячам військових пенсіонерів (із 544 тисяч), тобто 90%, перерахунок вже здійснений», – сказав Розенко, зазначивши, що до 1 травня перерахунок усіх військових пенсій має бути завершений.

11 квітня віце-прем’єр заявив, що на той час перераховані пенсії отримували близько 316 тисяч військових пенсіонерів.

30 березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, а з травня Кабінет міністрів починає системну виплату вже підвищених військових пенсій.

У лютому Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тисячі гривень. В уряді заявляли, що це рішення є тимчасовим і діятиме до моменту ухвалення закону, який закріпить не тільки системне підвищення пенсій військовим, а й окреслить систему пенсійного забезпечення для військових, які сьогодні проходять службу у силових органах.

За даними уряду, пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 гривень. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 гривень. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 гривень.

Зараз середня пенсія військових складає близько 2900 гривень.