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02 Травень 2019, Київ 20:04
Політика

Война Украины с Россией: в Донбассе подвели итоги ООС

Командующий Объединенных сил Сергей Наев во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Северодонецк, Луганская область, 5 декабря 2018 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Смена АТО на ООС, непрекращающиеся обстрелы на Востоке Украины и военное положение. Все это украинцы пережили за прошедший год. Военные отчитываются об успехах военной операции. Однако Донецк и Луганск все еще под контролем оккупационных администраций российских гибридных сил. Что сделано и какие перспективы Операции объединенных сил?

12 апреля 2014 года пророссийские боевики захватили здания милиции и СБУ в Славянске. На следующий день и.о. президента Украины Александр Турчинов заявит: «СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины». Но 11 мая в захваченных городах и поселках Донецкой и Луганской областей боевики по «крымскому сценарию» провели так называемые «референдумы» о «независимости «ДНР» и «ЛНР».

26 мая 2014 года победитель внеочередных выборов президента Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что АТО должна быть короткой и эффективной, а государство сделает своим приоритетом поддержку и обеспечение армии.

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы», – пообещал Порошенко. Однако АТО продлилась не часы, а четыре года.

Краматорск, 10 февраля 2015 года. В результате ракетного обстрела города со стороны российских гибридных сил тогда погибли 15 человек и 15 были ранены
Краматорск, 10 февраля 2015 года. В результате ракетного обстрела города со стороны российских гибридных сил тогда погибли 15 человек и 15 были ранены

24 февраля 2018 года начал действовать Закон «Про особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Первой целью государственной политики этот документ провозгласил освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

30 апреля 2018 года вместо антитеррористической начали военную Операцию объединенных сил. Смену формата людям объяснили так: в Донецке и Луганске сформировали полноценные армейские корпуса вместо разрозненных формирований. А противостоять организованным военным может только военная операция. Ее командующим назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Слева направо: командующий ООС Сергей Наев, министр обороны Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко общаются с бойцами в блиндаже, который, как сообщает пресс-служба президента, за 1800 метров от вражеских окопов. Донецкая область, 1 марта 2019 года
Слева направо: командующий ООС Сергей Наев, министр обороны Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко общаются с бойцами в блиндаже, который, как сообщает пресс-служба президента, за 1800 метров от вражеских окопов. Донецкая область, 1 марта 2019 года

Среди жителей Донецкой и Луганской области стали активно распространяться слухи о скором наступлении и возобновлении активных боевых действий. Но Порошенко и Наев неоднократно говорили, что собираются освобождать оккупированные территории политико-дипломатическим путем.

По словам Порошенко, за время АТО, а это четыре года, удалось освободить более 200 оккупированных населенных пунктов. Так же за это время было три крупных обмена заложниками. Последний – в 2017 году.

Президент Украины Петр Порошенко (в центре) с освобожденными из плена украинцами, которых удерживали российские гибридные силы на оккупированной части Донбасса. Справа от президента историк, религиовед Игорь Козловский, которого удерживали боевики группировки «ДНР». Харьков, 27 декабря 2017 года
Президент Украины Петр Порошенко (в центре) с освобожденными из плена украинцами, которых удерживали российские гибридные силы на оккупированной части Донбасса. Справа от президента историк, религиовед Игорь Козловский, которого удерживали боевики группировки «ДНР». Харьков, 27 декабря 2017 года

​«Новый формат был нужен» – Виталий Дейнега

Смена формата операции на востоке страны была необходима, говорит Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда «Повернись живим». Ведь де-юре главными в АТО были сотрудники СБУ, а де-факто всем руководили военные. С началом ООС война стала более прямолинейной и юридически правильной, потому что главными стали военные, они полностью контролируют ситуацию, отмечает Дейнега. С другой стороны, не обошлось без «военщины» в отрицательном значении этого слова.

«Были перегибы… получив больше власти, кое-кто в Генеральном штабе решил навести больше порядка, чем его просили. Например, были попытки вытеснить волонтеров с фронта. Я очень хочу верить, что люди, от которых это исходило, будут в конце концов уволены», – сказал Виталий Дейнега Радио Донбасс.Реалии.

Мы понимаем, что если будем брать в кольцо Донецк, то мы его будем брать не силами СБУ или МВД. Мы будем его брать вооруженными силам
Виталий Дейнега

По его словам, с переходом к ООС военные стали агрессивнее отвечать на провокации боевиков. В итоге это привело к снижению потерь в этом году. А следующим шагом должно стать улучшение системы управления войсками. Кроме того, военная операция даст больше преимуществ, если будет принято политическое решение освободить Донецк и Луганск.

«С милитарной точки зрения ООС значительно улучшает наши возможности. Мы понимаем, что если будем брать в кольцо Донецк, то мы его будем брать не силами СБУ или МВД. Мы будем его брать вооруженными силами. Соответственно люди, которые руководят этими вооруженными силами, должны владеть всей обстановкой», – говорит Виталий Дейнега

Украинские военные на полигоне в Житомирской области, 21 ноября 2018 года
Украинские военные на полигоне в Житомирской области, 21 ноября 2018 года

Год ООС: борьба за территории и гуманитарная политика

За год ООС под контроль украинских властей возвратили 24 квадратных километра оккупированных территорий, в том числе хутор Вольный, поселки Пивденное и Шумы. Восстановили 1000 га земель, которые уже используют в хозяйственных целях. Об этом в интернете сообщил генерал-лейтенант Наев. По его информации, в больницы Донецкой и Луганской областей передали оборудование на 5,8 миллиона гривен.

Отчитался Наев и перед журналистами. Он это сделал на фоне танка, который поставили дулом в сторону камер и зрителей.

Наев сообщил, что со сменой формата потери среди военных сократились на 14 процентов. Вместе с полицейскими удалось снизить число тяжких и особо тяжких преступлений. По словам Наева, усилили борьбу с контрабандой. Изъяли на 274 миллиона гривен товаров и ценностей, которые незаконно перемещали через линию соприкосновения. А еще реконструировали КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».

10 тысяч учеников, которые обучаются в школах вблизи линии соприкосновения, получили от военных 2 тонны сока и 9 тонн сладостей.

А вот украинцам год ООС запомнился постоянными обстрелами и смертями военных, тараном украинских кораблей в акватории Азовского моря и 24 пленными моряками. Из-за этого на территории 10 областей страны на 30 суток вводили военное положение. Родственники пленных ждут обмена и возвращения родных домой. А еще Донецк и Луганск остаются под контролем оккупационных администраций российских гибридных сил.

Президент Украины Петр Порошенко во время передачи военным частям ВСУ вооружения и военной техники. Житомирская область, 21 декабря 2018 года
Президент Украины Петр Порошенко во время передачи военным частям ВСУ вооружения и военной техники. Житомирская область, 21 декабря 2018 года

Перспективы

Чего ждать в будущем? Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с Россией.

«Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается!» – написал в интернете Зеленский.

А его советник по военным вопросам Иван Апаршин сказал, что не видит возможности вернуть оккупированные территории военным путем. По его словам, такой шанс был упущен четыре года назад. А сегодня и потери будут огромными, и гарантий победы – нет. Апаршин высказал убеждение, что необходимо начинать переговоры о введении на границу между Украиной и Россией миротворцев.

А пока Зеленский не побывал на инаугурации, командующий ООС Сергей Наев на вопрос журналиста о возможных договоренностях с противником ответил так: «Я военный человек, который стремится к единственному: победе. Для военного человека иного выхода из военного конфликта, чем получить военную победу, нет и быть не может».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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