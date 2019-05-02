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Смена АТО на ООС, непрекращающиеся обстрелы на Востоке Украины и военное положение. Все это украинцы пережили за прошедший год. Военные отчитываются об успехах военной операции. Однако Донецк и Луганск все еще под контролем оккупационных администраций российских гибридных сил. Что сделано и какие перспективы Операции объединенных сил?

12 апреля 2014 года пророссийские боевики захватили здания милиции и СБУ в Славянске. На следующий день и.о. президента Украины Александр Турчинов заявит: «СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины». Но 11 мая в захваченных городах и поселках Донецкой и Луганской областей боевики по «крымскому сценарию» провели так называемые «референдумы» о «независимости «ДНР» и «ЛНР».

26 мая 2014 года победитель внеочередных выборов президента Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что АТО должна быть короткой и эффективной, а государство сделает своим приоритетом поддержку и обеспечение армии.

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы», – пообещал Порошенко. Однако АТО продлилась не часы, а четыре года.

24 февраля 2018 года начал действовать Закон «Про особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Первой целью государственной политики этот документ провозгласил освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

30 апреля 2018 года вместо антитеррористической начали военную Операцию объединенных сил. Смену формата людям объяснили так: в Донецке и Луганске сформировали полноценные армейские корпуса вместо разрозненных формирований. А противостоять организованным военным может только военная операция. Ее командующим назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Среди жителей Донецкой и Луганской области стали активно распространяться слухи о скором наступлении и возобновлении активных боевых действий. Но Порошенко и Наев неоднократно говорили, что собираются освобождать оккупированные территории политико-дипломатическим путем.

По словам Порошенко, за время АТО, а это четыре года, удалось освободить более 200 оккупированных населенных пунктов. Так же за это время было три крупных обмена заложниками. Последний – в 2017 году.

​«Новый формат был нужен» – Виталий Дейнега

Смена формата операции на востоке страны была необходима, говорит Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда «Повернись живим». Ведь де-юре главными в АТО были сотрудники СБУ, а де-факто всем руководили военные. С началом ООС война стала более прямолинейной и юридически правильной, потому что главными стали военные, они полностью контролируют ситуацию, отмечает Дейнега. С другой стороны, не обошлось без «военщины» в отрицательном значении этого слова.

«Были перегибы… получив больше власти, кое-кто в Генеральном штабе решил навести больше порядка, чем его просили. Например, были попытки вытеснить волонтеров с фронта. Я очень хочу верить, что люди, от которых это исходило, будут в конце концов уволены», – сказал Виталий Дейнега Радио Донбасс.Реалии.

Мы понимаем, что если будем брать в кольцо Донецк, то мы его будем брать не силами СБУ или МВД. Мы будем его брать вооруженными силам

По его словам, с переходом к ООС военные стали агрессивнее отвечать на провокации боевиков. В итоге это привело к снижению потерь в этом году. А следующим шагом должно стать улучшение системы управления войсками. Кроме того, военная операция даст больше преимуществ, если будет принято политическое решение освободить Донецк и Луганск.

«С милитарной точки зрения ООС значительно улучшает наши возможности. Мы понимаем, что если будем брать в кольцо Донецк, то мы его будем брать не силами СБУ или МВД. Мы будем его брать вооруженными силами. Соответственно люди, которые руководят этими вооруженными силами, должны владеть всей обстановкой», – говорит Виталий Дейнега

​Год ООС: борьба за территории и гуманитарная политика

За год ООС под контроль украинских властей возвратили 24 квадратных километра оккупированных территорий, в том числе хутор Вольный, поселки Пивденное и Шумы. Восстановили 1000 га земель, которые уже используют в хозяйственных целях. Об этом в интернете сообщил генерал-лейтенант Наев. По его информации, в больницы Донецкой и Луганской областей передали оборудование на 5,8 миллиона гривен.

Отчитался Наев и перед журналистами. Он это сделал на фоне танка, который поставили дулом в сторону камер и зрителей.

Наев сообщил, что со сменой формата потери среди военных сократились на 14 процентов. Вместе с полицейскими удалось снизить число тяжких и особо тяжких преступлений. По словам Наева, усилили борьбу с контрабандой. Изъяли на 274 миллиона гривен товаров и ценностей, которые незаконно перемещали через линию соприкосновения. А еще реконструировали КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».

10 тысяч учеников, которые обучаются в школах вблизи линии соприкосновения, получили от военных 2 тонны сока и 9 тонн сладостей.

А вот украинцам год ООС запомнился постоянными обстрелами и смертями военных, тараном украинских кораблей в акватории Азовского моря и 24 пленными моряками. Из-за этого на территории 10 областей страны на 30 суток вводили военное положение. Родственники пленных ждут обмена и возвращения родных домой. А еще Донецк и Луганск остаются под контролем оккупационных администраций российских гибридных сил.

​Перспективы

Чего ждать в будущем? Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с Россией.

«Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается!» – написал в интернете Зеленский.

А его советник по военным вопросам Иван Апаршин сказал, что не видит возможности вернуть оккупированные территории военным путем. По его словам, такой шанс был упущен четыре года назад. А сегодня и потери будут огромными, и гарантий победы – нет. Апаршин высказал убеждение, что необходимо начинать переговоры о введении на границу между Украиной и Россией миротворцев.

А пока Зеленский не побывал на инаугурации, командующий ООС Сергей Наев на вопрос журналиста о возможных договоренностях с противником ответил так: «Я военный человек, который стремится к единственному: победе. Для военного человека иного выхода из военного конфликта, чем получить военную победу, нет и быть не может».

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