Новий очільник Об’єднаних сил: що зміниться на Донбасі?

Минув рік, як у Донецькій та Луганській областях триває операція Об’єднаних сил на чолі із генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, якого призначили командувати цими новоствореними силами 16 березня 2018 року. У штабі звітують, що за цей період силовикам вдалося «зменшити інтенсивність вогню та, внаслідок цього, зменшити кількість втрат». Крім того, у звіті-зверненнні Наєва йдеться про повернення під контроль 24 квадратних кілометрів територій, у складі яких населені пункти Хутір Вільний, Південне та Шуми.

Проведення операції Об’єднаних сил передбачає і комплекс заходів із гуманітарної та правоохоронної діяльності. Відтак за командування Сергія Наєва розміновано понад чотири з половиною тисячі гектарів території. Проведені заходи для зниження контрабанди в районі лінії зіткнення і надано гуманітарної допомоги медзакладам на суму у майже 6 мільйонів гривень.

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Яку мету перед собою ставив Наєв?

«Ключова відмінність – Збройні сили керуватимуть операцією. Керуватимуть відновленням миру, стабільності і територіальної цілісності й конституційного ладу», – заявляв журналістам Сергій Наєв у перші хвилини призначання його на посаду командувача.

«Мета операції Об’єднаних сил полягає у звільненні всієї території, яка зараз тимчасово окупована російськими окупантами. Але президент України, верховний головнокомандувач, чітко проголосив, що основним шляхом реалізації державної політики є політико-дипломатичний шлях. Відповідно, Об’єднані сили готові до виконання завдань у різних видах і формах ведення воєнних дій. Ми постійно готуємося і будемо готові до виконання тих завдань, які передбачені планом операції Об’єднаних сил», – заявив у інтерв’ю українській службі BBC Сергій Наєв

Характерно те, що під час проведення ООС, зокрема під командуванням Сергія Наєва, із лінії зіткнення вивели фактично всі добровольчі формування, які не підпорядковувалися жодному силовому секторові. Йдеться і про «Українську добровольчу армію», і про добровольчі медичні підрозділи, що працювали поруч із ЗСУ.

Чи зменшилися бойові дії на Донбасі під керівництвом Наєва?

Останнім найбільш масштабним загостренням на Донбасі можна вважати зиму 2017 року. В лютому 2017 року українські військові просунулися на декілька десятків метрів у бік контрольованих Росією сил поблизу Авдіївки. Під час бойових сутичок обидві сторони зазнали втрат. Крім того, загострилася гуманітарна ситуація у прифронтовому місті Авдіївці, яке регулярно обстрілювалося російськими гібридними силами. У цей час застосовували і звичайну артилерію, і реактивні системи залпового вогню. Загинуло, крім військових, і чимало цивільних.

Відтоді такого рівня загострення на Донбасі донині не фіксувалося. Втім, слід відзначити і бойові дії за населений пункт Південне у травні минулого року. Під час боїв загинули військові, а околиці сусіднього Торецька зазнали обстрілів артилерії російських гібридних сил.

Попри позиційну війну, у яку фактично переросла на сьогодні воєнна операція на Донбасі, за 2018 рік унаслідок бойових дій, за даними Міністерства оборони, втрати військових склали 110 бійців, 776 були поранені.

«Можу наголосити на тому, що покладені мною як верховним головнокомандувачем завдання Наєв Сергій Іванович виконав», – підсумував роботу керівника ООС президент Петро Порошенко.

Рішення про ротацію керівництва воєнної операції на Донбасі запропонували міністр оборони Степан Полторак і начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. Про це йдеться у зверненні Порошенка. На посадку командувача Об’єднаних сил Порошенко призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського, який «пройшов усі командні посади, від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ».

«Я наказую Вам вміло застосувати весь ваш досвід в ім’я української держави, українського народу, і в координації з керівництвом держави забезпечити звільнення української землі і відновлення українського суверенітету над окупованими територіями», – звернувся до Сирського Петро Порошенко.

Генерал-лейтенант Олександр Сирський – хто він?

Про Олександра Сирського інформації на сьогоднішній день не багато. Відомо, що новий очільник Об’єднаних сил до початку бойових дій командував 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних запорожців. Також був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Під час подій навколо міста Дебальцевого взимку 2015 року прибув за наказом тоді ще штабу АТО у місто, де брав участь у командуванні військами на місці. Серед іншого, був серед керівників штурму населеного пункту Логвинового, яке під час Дебальцівської операції було захоплене російськими силами. Операція деблокування Логвинового виявилася невдалою.

Чи зміниться хід бойових дій на Донбасі?

Великих змін не слід чекати. Курс Сирського обраний такий же, як і курс Наєва – політико-дипломатичне вирішення конфлікту.

«По-перше, я маю продовжити роботу, яку проводив попередній командувач генерал-лейтенант Наєв. Завдання перед нами стоять ті, які і стояли. В першу чергу, які пріоритети у моїй роботі, я вважаю, – недопущення втрат серед особового складу, створення умов для покращення життя наших громадян, які проживають на нашій території, і, звичайно, недопущення втрат серед мирного населення», – заявив новий очільник операції на Донбасі.

«Ми чітко дотримуємося взятих на себе міжнародних зобов’язань. Ми чітко стоїмо на захисті нашої держави. Ми діємо відповідно до умов та обстановки», – додав він.

30 квітня 2018 року розпочалася операція Об’єднаних сил. Це комплекс військових і правових заходів українських силових структур, спрямованих на протидію діяльності незаконних російських і проросійських збройних формувань на сході України. Проведення такої операції передбачається законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Відтак під контроль ситуацію взяли сили ЗСУ, до них у підпорядкування входять сили МВС, Національної гвардії та СБУ. Раніше управління Антитерористичною операцією формально належало Службі безпеки України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його сторін, майже 30 тисяч – поранені.