Порошенко доручив збільшити доплати військовим на першій лінії в зоні ООС на 5000 гривень

Чинний президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полторак збільшити доплати військовим на першій лінії оборони в зоні проведення операції Об’єднаних сил ще на 5 тисяч гривень.

«Що буде загалом – мінімум 10,3-10,4 тисячі гривень, це грошове забезпечення, 12 тисяч гривень доплати, які є зараз, і плюс 5 тисяч гривень – це 17 тисяч гривень доплати, і виходимо на суму, яка перевищує 27 тисяч гривень на кожного військовослужбовця», – сказав Порошенко на передовій з нагоди Дня Піхоти.

Глава держави уточнив, що з доплатою «український воїн на першій лінії буде отримувати майже тисячу гривень на день і понад тисячу доларів на місяць».

2 березня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовослужбовцям Збройних України, які перебувають у районі проведення Операції об’єднаних сил. У документі йшлося, що з 1 квітня військові на першій лінії зіткнення будуть отримувати доплату 2 тисячі гривень, і загальна сума складатиме 12 тисяч.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.