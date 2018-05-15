У Запоріжжі військові пенсіонери вимагали перерахунку пенсій

Біля Запорізької облдержадміністрації пенсіонери-колишні військові, працівники МВС та ДСНС вимагали провести перерахунок пенсій.

Учасники акції також підготували звернення зі свої вимогами до центральних органів влади та запорізьких депутатів.

«Наші пенсії у доларовому еквіваленті мають бути не нижче, ніж були в 1991 році, бо інакше все, що говорили про переваги незалежності України втрачає сенс. І ми даємо пропозиції, як цього досягнути. Підняти обмежувальний відсоток пенсії щодо чинних військовослужбовців до 90%; збільшити тарифний коефіцієнт для кожного звання у відповідності до постанови Кабміну 704 на 0.2, збільшити розмір тарифної сітки для кожного розряду, тобто по посаді на 0.4; та відновити доплату до пенсії за офіцерське звання та секретність. Виплату повної пенсії почати з 1 червня 2018 року», – йдеться в резолюції зібрання, оголошеній головою Ради громадських організацій офіцерів Запорізької області Віктором Черпановим.

27 квітня віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що Пенсійний фонд України завершив перерахунок всіх пенсій усім 544 тисячам військових пенсіонерів.

30 березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, а з травня Кабінет міністрів починає системну виплату вже підвищених військових пенсій.

У лютому Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тисячі гривень. В уряді заявляли, що це рішення є тимчасовим і діятиме до моменту ухвалення закону, який закріпить не тільки системне підвищення пенсій військовим, а й окреслить систему пенсійного забезпечення для військових, які сьогодні проходять службу в силових органах.

За даними уряду, пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 гривень. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть у середньому ще на 750 гривень. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 гривень.