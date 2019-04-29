Із 2019 року на Донбасі знешкодили 390 вибухонебезпечних предметів – штаб ООС

Із 2019 року на Донбасі знешкодили 390 вибухонебезпечних предметів, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«У цілому з початку року піротехнічними підрозділами зі складу ООС було очищено понад 136 гектарів території, вилучено і знешкоджено 390 вибухонебезпечних предметів, що дало змогу місцевому населенню використовувати ці землі в господарчих цілях», – заявили в ООС.

Зокрема, у квітні в Донецькій та Луганській областях обстежили 68 гектарів території, вилучили та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети.

У листопаді 2018 року Міністерство оборони повідомило, що з початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили та знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів. Групи розмінування очистили близько 4 030 гектарів території та 1 356 кілометрів шляхів.

За даними експертів, нині щонайменше 7 тисяч квадратних кілометрів території Донбасу потребують очищення від вибухонебезпечних предметів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.