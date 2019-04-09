У «сірій зоні» під час розмінування один піротехнік загинув, двоє поранені  – ДСНС

На Донеччині під час розмінування території поблизу водогону насосної станції стався вибух, в результаті якого один піротехнік загинув, двоє зазнали поранень.

«Сьогодні близько 10:30 поблизу села Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбас (сіра зона) підірвалась група з піротехнічних робіт ДСНС. Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту», – повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС висловили співчуття родині загиблого.

За даними експертів, нині щонайменше 7 тисяч квадратних кілометрів території Донбасу потребують очищення від вибухонебезпечних речовин.