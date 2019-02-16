Під час розмінування на Донеччині загинув рятувальник, двох поліцейських поранено – Князєв

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив про загибель сапера-рятувальника поблизу селища Піски на Донеччині. Про це він написав у Facebook.

«Група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами. Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух, внаслідок якого рятувальник-сапер загинув на місці, а троє співробітників поліції отримали осколкові поранення», – зазначив Князєв.

За його словами, для евакуації поранених на місце події направили санавіацію.

У листопаді минулого року Міноборони України повідомляло, що від початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили та знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.