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Кто виноват в гибели людей на линии соприкосновения? Что с ценами в Донецке? И почему политики идут работать на телевидение? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Найти виновного

С начала года на пунктах пропуска у линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях произошли, по меньшей мере, 10 смертей. Их причиной стали не обстрелы, пишет сайт «Новости Донбасса».

Издание отмечает, что у пожилых людей обостряются проблемы со здоровьем в тяжелых условиях. Украинские военные указывают на то, что члены группировок «Л-ДНР» делают обстановку на своих КПВВ едва ли не критической. Автомобильные и пешие очереди там продвигаются очень медленно. По данным штаба Операции объединённых сил, это происходит из-за неорганизованности людей, которые дежурят на блокпостах боевиков и затягивания процедуры оформления пересечения пунктов пропуска.

В группировке «ДНР» также говорят о проблеме. Но там одни утверждают, что это украинская сторона виновата в гибели людей на КПВВ. Другие же соглашаются, что это организационные проблемы «ДНР»: недостаток кадров и оргтехники, отсутствие единой базы данных, антисанитария. Третьи видят коррупционную составляющую.

Донбасс как полигон для экспериментов

Российские войска на Донбассе все чаще используют против украинских военнослужащих лазерное оружие: в результате лучевых атак страдают как пограничники, так и бойцы ВСУ, утверждает газета «Сегодня».

Издание отмечает, что лазерное оружие может применяться для прямого уничтожения материальных объектов, ослепления различных оптических приборов, а также для повреждения органов зрения солдат противника.

Газета пишет, что лазеры на Донбасс завезены из России, поскольку в структуре «Укроборонпрома» нет научно-исследовательских институтов, которые разрабатывали бы сейчас образцы лазерного оружия. В то же время Россия получила в «наследство» от СССР соответствующие наработки.

Прежде всего, это комплексы 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие», как раз и предназначенные для ослепления оптических систем наблюдения. Первый был создан в 1982 году, а второй – в 1990-м. Также, по данным издания, Россия на Донбассе может использовать и другую систему, получившую название «Филин», чье оборудование было разработано питерским заводом «Интеграл».

Кому война, а кому…

Любые войны, революции и катаклизмы порождают новые формы заработка. Казалось бы, все что можно, человечеством уже придумано и пройдено, но очередная встряска украинского общества в 2014 году привела к новым формам выживания выросшим, как плесень, на этом конфликте, пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, для тех, кто часто пересекает линию соприкосновения в Станице Луганской, например, вполне узнаваемы лица с полсотни местных таксистов. Это так называемые частники, чьи машины без шашечек, чей телефон передают друг другу по сарафанному радио и кому доверяют, зная их только по именам.

С таксистами, как отмечает Кучер, принято дружить, если это красивое слово применимо к этой форме отношений. Хороший частник поможет с сумками, остановит по нужде, поможет выйти и перетерпит, если клиент попросится поесть прямо в машине.

Издержек такого извоза тоже предостаточно, утверждает блогер. Хотя, по ее мнению, самый большой риск – смерть клиента, потому что груз в силу его возраста и спектра болезней ну очень уж «хрупкий».

Жить стало веселее

Самым оживленным районом Донецка с 2014 года считается площадь Павших Коммунаров или как чаще называют это место коренные дончане – Золотое Кольцо. Здесь находится Южный автовокзал – единственный пункт, откуда можно куда-либо уехать за пределы «республики», сосредоточены торговые центры, вещевой рынок, аптеки, множество продуктовых магазинов и киосков, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам блогера, по старой традиции в Донецк приезжают жители близлежащих городов и сел за бытовой техникой, продуктами питания, медикаментами и вещами. И если цены на одежду еще как-то держатся на прежнем, «доновогоднем», уровне, то с остальными позициями просто беда.

В конце января, как пишет Молчанова, «власти» радостно отрапортовали о снижении стоимости на топливо, аж на целых два рубля. Сюжетов наснимали, по всем каналам трубили. Но на ценниках в магазинах это никак не отразилось. Хотя, как известно, стоимость бензина всегда являлась одной из составляющих в формировании цены товара.

Утром законы, вечером шоу

Утром они принимают законы или дерутся в Верховной Раде, а вечером становятся ведущими собственных телепрограмм. Такое перевоплощение вполне характерно для украинских политиков, пишет «Украинская правда».

По словам руководителя Центра мониторинга и аналитики организации «Детектор медиа» Отара Довженко, информационным телеканалам нужно круглосуточно заполнять эфир общественно-политическим контентом. Поэтому они легко отдают эфирное время тем, кто не имеет ничего общего с журналистикой.

Политик берет на себя несвойственную ему роль телеведущего для того, чтобы повысить узнаваемость, уровень доверия и потенциальной электоральной поддержки. «Они, конечно, этого никогда не признают, и будут мотивировать свои действия желанием быть открытыми к избирателям», – отмечает эксперт.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)