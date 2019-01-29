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29 Січень 2019, Київ 22:56
Донбас.Реалії

«На КПВВ «Майорск» за один день умерло три человека»: почему гибнут люди ?

Пропускний пункт, пункт пропуску, КПВВ Станиця Луганська

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(Друкуємо мовою оригіналу)

С начала 2019 года зафиксировано 9 смертей среди гражданского населения при пересечении линии разграничения. И если в предыдущие годы войны часть смертей были спровоцирована военными действиями, то в этом году люди умирали из-за долгого стояния в очередях на КПВВ. Почему гибнет мирное население Донбасса в те моменты, когда нет обстрелов?

С 2014 года из-за военного конфликта на Востоке Украине погибло около 13 тысяч людей. По данным ООН, порядка 3 с половиной тысяч погибших – гражданское население. Однако, с начала 2019 года на линии разграничения умерло 9 мирных жителей. Они погибли не от обстрелов, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях на КПВВ
Георгий Тука

«Это, в основном, последствия сердечно-сосудистых заболеваний. Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях при пересечении линии разграничения. К сожалению, такие негативные случаи бывают. Я знаю точно, что Украина, со своей стороны, сделала всё, чтобы упростить переход. Чтобы он проходил в человеческих условиях. Подавляющие число жителей оккупированных территорий жалуются на то, что создаются искусственные барьеры с противоположной стороны. Там процветает вымогательство. Искусственно собирается большая очередь, а потом всех этих людей в какой-то момент без досмотра пропускают. И большая масса людей оказывается между двумя КПВВ», – говорит Тука.

Чтобы избегать летальных случаев на КПВВ, нужно максимально упрощать порядок пересечения КПВВ, говорит Георгий Тука, и создавать наиболее комфортные условия для людей. Однако, отмечает Тука, договорится даже с помощью ОБСЕ и Красного Креста с группировками «ЛДНР» не удаётся, из-за чего страдает мирное население.

Очереди на блокпостах одной из причин смертей гражданского населения считает и волонтёр, координатор «Пролиски» Евгений Каплин.

На КПВВ Майорск в этом месяце за один день умерло три человека
Евгений Каплин

«Мы продолжаем получать данные о смертях гражданских лиц. Летом фиксировали большое количество обмороков и смертей при пересечении КПВВ. Сейчас ситуация не изменилась. На КПВВ Майорск в этом месяце за один день умерло три человека, на неподконтрольной Украине территории. По нашей информации, люди находились несколько дней на пункте пропуска».

Пункт оказания помощи на КПВВ «Майорск»
Пункт оказания помощи на КПВВ «Майорск»

Наиболее проблемный КПВВ – Станица Луганская, говорит Каплин, так как в Луганской области нет автомобильного перехода. Люди вынуждены часами переходить с неподконтрольной на подконтрольную территорию, и не все люди физически выдерживают такие испытания.

Люди с инвалидностью, физически слабые люди должны преодолевать этот унизительный путь
Анастасия Магазова

Вот как описывает этот переход журналистка Радио Свобода Анастасия Магазова: «Очень сложно и психологически больно наблюдать за тем, как пожилые, люди с инвалидностью, физически слабые люди должны преодолевать этот унизительный путь. Мост через реку Северский Донец был разрушен летом 2014 года во время боевых действий. Сейчас он выглядит как яма, с двух сторон поставили деревянные лесенки под острым углом. Они в зиму или под дождем очень скользкие. До этого пункта пропуска нужно добраться транспортом или пешком, и обратно. Благо, сейчас с украинской стороны КПВВ Станицы Луганской поставили мобильный пункт «Ощадбанка», где есть банкоматы, и там можно пройти идентификацию, которую нужно проходить раз в 60 дней. То есть, люди минимум раз в два месяца должны преодолевать этот путь туда и обратно», – рассказывает Магазова.

Помимо очередей и плохо оборудованных блокпостов, еще одной причиной смертей является труднодоступность посёлков вдоль линии разграничения. А третья причина – мины, говорит Каплин.

Табличка на Донбассе с предупреждением о минах у дороги в направлении Донецка
Табличка на Донбассе с предупреждением о минах у дороги в направлении Донецка

«Тяжёлая гуманитарная ситуация в изолированных посёлках. Посадки заминированы, и люди не могут там нарубить себе дров. В большинстве посёлков преимущественно проживают пожилые люди и маломобильные люди. Иногда люди вынуждены зимовать в разбитом и неотапливаемом жилье», – говорит Каплин.

В зимний период люди оказываются практически отрезанными от цивилизации из-за снежных заносов, говорит Евгений Каплин.

В Опытном умерла женщина из-за того, что к ней не смогла доехать скорая помощь
Каплин

«Порядка 40 посёлков вдоль линии соприкосновения были не проездными. Были случаи, когда люди по две недели были без доступа к магазинам, банкам и аптекам. В Опытном умерла женщина из-за того, что к ней не смогла доехать скорая помощь», – говорит волонтёр.

Из-за минной опасности посёлков вдоль линии разграничения ко многим людям не могут приехать медики, и люди иногда умирают, не получив врачебной помощи.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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