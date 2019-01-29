(Друкуємо мовою оригіналу)

С начала 2019 года зафиксировано 9 смертей среди гражданского населения при пересечении линии разграничения. И если в предыдущие годы войны часть смертей были спровоцирована военными действиями, то в этом году люди умирали из-за долгого стояния в очередях на КПВВ. Почему гибнет мирное население Донбасса в те моменты, когда нет обстрелов?

С 2014 года из-за военного конфликта на Востоке Украине погибло около 13 тысяч людей. По данным ООН, порядка 3 с половиной тысяч погибших – гражданское население. Однако, с начала 2019 года на линии разграничения умерло 9 мирных жителей. Они погибли не от обстрелов, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях на КПВВ

«Это, в основном, последствия сердечно-сосудистых заболеваний. Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях при пересечении линии разграничения. К сожалению, такие негативные случаи бывают. Я знаю точно, что Украина, со своей стороны, сделала всё, чтобы упростить переход. Чтобы он проходил в человеческих условиях. Подавляющие число жителей оккупированных территорий жалуются на то, что создаются искусственные барьеры с противоположной стороны. Там процветает вымогательство. Искусственно собирается большая очередь, а потом всех этих людей в какой-то момент без досмотра пропускают. И большая масса людей оказывается между двумя КПВВ», – говорит Тука.

Чтобы избегать летальных случаев на КПВВ, нужно максимально упрощать порядок пересечения КПВВ, говорит Георгий Тука, и создавать наиболее комфортные условия для людей. Однако, отмечает Тука, договорится даже с помощью ОБСЕ и Красного Креста с группировками «ЛДНР» не удаётся, из-за чего страдает мирное население.

Очереди на блокпостах одной из причин смертей гражданского населения считает и волонтёр, координатор «Пролиски» Евгений Каплин.

На КПВВ Майорск в этом месяце за один день умерло три человека

«Мы продолжаем получать данные о смертях гражданских лиц. Летом фиксировали большое количество обмороков и смертей при пересечении КПВВ. Сейчас ситуация не изменилась. На КПВВ Майорск в этом месяце за один день умерло три человека, на неподконтрольной Украине территории. По нашей информации, люди находились несколько дней на пункте пропуска».

Наиболее проблемный КПВВ – Станица Луганская, говорит Каплин, так как в Луганской области нет автомобильного перехода. Люди вынуждены часами переходить с неподконтрольной на подконтрольную территорию, и не все люди физически выдерживают такие испытания.

Люди с инвалидностью, физически слабые люди должны преодолевать этот унизительный путь

Вот как описывает этот переход журналистка Радио Свобода Анастасия Магазова: «Очень сложно и психологически больно наблюдать за тем, как пожилые, люди с инвалидностью, физически слабые люди должны преодолевать этот унизительный путь. Мост через реку Северский Донец был разрушен летом 2014 года во время боевых действий. Сейчас он выглядит как яма, с двух сторон поставили деревянные лесенки под острым углом. Они в зиму или под дождем очень скользкие. До этого пункта пропуска нужно добраться транспортом или пешком, и обратно. Благо, сейчас с украинской стороны КПВВ Станицы Луганской поставили мобильный пункт «Ощадбанка», где есть банкоматы, и там можно пройти идентификацию, которую нужно проходить раз в 60 дней. То есть, люди минимум раз в два месяца должны преодолевать этот путь туда и обратно», – рассказывает Магазова.

Помимо очередей и плохо оборудованных блокпостов, еще одной причиной смертей является труднодоступность посёлков вдоль линии разграничения. А третья причина – мины, говорит Каплин.

«Тяжёлая гуманитарная ситуация в изолированных посёлках. Посадки заминированы, и люди не могут там нарубить себе дров. В большинстве посёлков преимущественно проживают пожилые люди и маломобильные люди. Иногда люди вынуждены зимовать в разбитом и неотапливаемом жилье», – говорит Каплин.

В зимний период люди оказываются практически отрезанными от цивилизации из-за снежных заносов, говорит Евгений Каплин.

В Опытном умерла женщина из-за того, что к ней не смогла доехать скорая помощь

«Порядка 40 посёлков вдоль линии соприкосновения были не проездными. Были случаи, когда люди по две недели были без доступа к магазинам, банкам и аптекам. В Опытном умерла женщина из-за того, что к ней не смогла доехать скорая помощь», – говорит волонтёр.

Из-за минной опасности посёлков вдоль линии разграничения ко многим людям не могут приехать медики, и люди иногда умирают, не получив врачебной помощи.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)