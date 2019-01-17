(Друкуємо мовою оригіналу)

Корреспонденты Украинской редакции Радио Свобода провели неделю в городах Донбасса у самой линии фронта. Как живут, о чем думают и мечтают жители Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Мелового и Гнутово? Как люди переживают неопределенность и вялотекущую войну? И чувствуют ли себя частью Украины? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналисты Радио Свобода Анастасия Магазова и Андрей Дубчак.

– Коллеги, вы вернулись в эту пятницу из достаточно трудной, насыщенной поездки. Можете ли описать свои впечатления, эмоции?

Андрей Дубчак: Поездка была сложной. Целый день проводили в дороге. Видели много мест, такой калейдоскоп. Конечно, не все хорошо. Серость, плохие дороги, плохое экономическое положение людей, много нерешенных проблем. Но стало меньше военных.

Из столицы все выглядит иначе, нежели на месте. Много проблем, которые наслаиваются одна на другую

Анастасия Магазова: Кроме усталости, есть еще моральное напряжение после поездки. Из столицы все выглядит иначе, нежели на месте. Соглашусь с Андреем, не все решено. Много проблем, которые наслаиваются одна на другую.

Поэтому, когда смотришь на жизнь, особенно старшего поколения, как мы заметили в Станице Луганской или Красногоровке, впечатление очень удручающее. Мы спрашивали людей, на что они надеются, как правило, это очень пессимистичные настроения.

– Вы туда отправились 3 января. Зачем? Что вы там ожидали увидеть и почему поехали именно в этот период?

Андрей Дубчак: Мы ехали к гражданскому населению, не к военным. Именно в это время было интересно посмотреть, как на Донбассе отмечают новогодние праздники.

Это была наша первая интерактивная поездка. Был онлайн-дневник на сайте Украинской редакции Радио Свобода, все могли задавать свои вопросы, реагировать на заметки о поездке.

Также мы делились своей поездкой через Facebook, Instagram. Было очень много комментариев, находили полезные контакты, спрашивали людей о проблемах. И несколько тем мы подняли благодаря социальным сетям.

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– Как отмечают Рождество на Донбассе? Есть какие-то особенности?

Мы пошли с колядниками из организации «Пласт» в Авдеевке. Удивляла реакция людей. Реагировали очень сдержанно

​Андрей Дубчак: Рождество празднуют не так мощно, как у нас. Было довольно мало колядников. Мы пошли с колядниками из организации «Пласт» в Авдеевке. Вместе колядовали. И удивляла реакция людей. Реагировали очень сдержанно или даже негативно. Мы зашли в супермаркет, дети пели колядки – и буквально несколько людей позитивно восприняли позитивно.

– Почему такое настороженное отношение к украинским традициям?

Анастасия Магазова: Мы слышали комментарий, что людей испугало присутствие камер. В этом регионе достаточно напряженное отношение к СМИ. Уровень недоверия сказывается как по всей стране, так и на Донбассе.

Дети вызывали реакцию у местных жителей достаоточно сдержанную, возможно, потому что они показывали острополитический вертеп, главным героем которого был Путин. И вся ситуация вокруг Украины обыгрывалась в этом вертепе.

Но в магазине дети просто пели колядки на украинском языке. Возможно, эта реакция была вызвана тем, что дети пели по-украински. Мало реагировали, улыбались или давали конфеты. Хотя «Пласт» (украинская скаутская организация – ред.) существует уже больше 10 лет, что удивило очень многих наших читателей.

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– О чем рассказывали люди? Много жаловались?

Люди много говорят о проблемах. Особенно сейчас, когда плохие погодные условия, они нуждаются в усиленной поддержке

​Анастасия Магазова: Люди много говорят о проблемах. Особенно сейчас, когда сильные морозы, плохие погодные условия, люди нуждаются в усиленной поддержке со стороны государственных администраций в районах, в областях.



В Красногоровке у нас была встреча с женщиной пожилого возраста, которая сказала в шутку, что она вышла на улицу погреться. На самом деле, с отоплением проблемы мы на себе почувствовали.

Андрей Дубчак: Да, в Красногоровке нет централизованного отопления, и люди вынуждены отапливать дома электричеством. Соответственно, они тратят огромные деньги на счета за электроэнергию. Не все вписываются в субсидии.

Анастасия Магазова: В Красногоровской администрации нас убедили, что была снижена цена для многоквартирных домов, а для частных домовладений цена осталась такая же.

– Если вспомнить, когда вы готовились к поездке на Донбасс, что вы ожидали увидеть? Настя, ты давно там не была.

Анастасия Магазова: Нужно еще отметить, что 31 декабря официально началась избирательная кампания. И мы тоже на это обращали внимание. Кроме того, что мы хотели показать жизнь вдоль линии соприкосновения. Рассказать, что это не плачь Ярославны, а что там сложная ситуация.

Многие люди даже не знают, будет ли у них возможность проголосовать

И также обратить внимание на предвыборную агитацию. Многие говорят, что 2019 год будет достаточно сложный для Украины. Для этого региона это тоже важная тема. Потому что не во всех населенных пунктах проходили выборы в 2014 году из-за боевых действий. Многие люди даже не знают, будет ли у них возможность проголосовать.

– Они интересуются, хотят голосовать?

Анастасия Магазова: Любой вопрос относительно политики, выборов вызывал острую реакцию у людей. Кто-то говорил, что обязательно пойдет, потому что это гражданский долг. Кто-то говорил, что не хочет принимать участие «в этом фарсе». Тем не менее, люди элементарно просто не знают, будут ли у них выборы.

В Красногоровке нам в администрации сказали, что уже формируются избирательные участки. Но когда мы спрашивали об этом на улицах, люди говорили, что впервые об этом слышат.

– По вашим ощущениям, люди чувствуют себя вовлеченными в поражения, победы Украины? Для них это вообще интересно?

Анастасия Магазова: Нужно вернуться опять к первоначальному вопросу о гуманитарном состоянии и вообще положении людей. В течение четырех лет ты живешь, когда у тебя над головой свистят пули, ты думаешь, а проснешься ли утром, будет ли чем оплатить жилье, если оно не разрушено.

– Настя, ты поделилась в Facebook историей со Станицы Луганской, где люди переходят линию соприкосновения, с комментарием «страшная история, если быть честным». Что там страшного?

Анастасия Магазова: Там очень сложно и психологически больно наблюдать за тем, как пожилые, люди с инвалидностью, физически слабые люди должны преодолевать этот унизительный путь.

​Мост через реку Северский Донец был разрушен летом 2014 года во время боевых действий. Сейчас он выглядит как яма, с двух сторон поставили деревянные лесенки под острым углом. Они в зиму или под дождем очень скользкие. Когда человек даже с палочкой, ему неудобно и опасно для жизни идти по этим лесенкам. И еще преодолевать путь в несколько километров. До этого пункта пропуска нужно добраться транспортом или пешком, и обратно.

Благо, сейчас с украинской стороны КПВВ Станицы Луганской поставили мобильный пункт «Ощадбанка», где есть банкоматы, и там можно пройти идентификацию, которую нужно проходить раз в 60 дней. То есть, люди минимум раз в два месяца должны преодолевать этот путь туда и обратно.

– По вашему мнению, почему до сих пор люди подвергаются такому унижению, по крайней мере в этой «серой зоне»?

Андрей Дубчак: Часть разрушенного моста находится под контролем российских боевиков, это уже за их передовыми позициями. Они недавно перешли на эту сторону реки и там закрепились. Это их зона ответственности и их вина.

Анастасия Магазова: Мы также задавали этот вопрос Пограничной службе Украины. Они объяснили, что украинское государство возможно готово было бы восстановить этот мост. Но они не имеют гарантий безопасности своих служащих. Или даже если бы пророссийские боевики восстановили этот мост, возможно, Украина была готова компенсировать стоимость работ. Но пока переговоры зашли в глухой угол и вообще нет перспективы, что его когда-то восстановят.

– Как люди относятся к Украине в целом?

Анастасия Магазова: Я не встретилась с тем, чтобы был какой-то негатив к стране, к людям. Возможно, к каким-то политическим фигурам. Но в целом нет такой агрессии, как была в начале, сейчас этот градус спал. Я не заметила разницы между людьми и даже тем, что они говорят. В любом городе Украины можно услышать такие же вещи.

Андрей Дубчак: Чувствуется страшная усталость у людей. И еще происходит старение Донбасса. Львиная часть людей уже пенсионного возраста.

– В Авдеевке намечаются хорошие тенденции. Там восстановлена работа Авдеевского коксохимического завода. Действительно ли там стало лучше?

Анастасия Магазова: Мы сразу заметили, что там меньше военных. Многих блокпостов в городе уже нет, что значительно упростило жизнь местным жителям.

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Также открылось несколько новых пекарен, магазинов, в Киеве тоже можно увидеть много маленьких таких заведений. Воспряли духом, жизнь вернулась после тех ужасных месяцев.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)