Український Донбас-2018 у 10 відео

Рік, що минув, для частини Донбасу був уже 5 роком окупації. Зникав мобільний зв’язок, продовжувалися обстріли, антитерористична операція перетворилася на операцію об’єднаних сил. В Донецьку ліквідували ватажка бойовиків Захарченка, а на непідконтрольній території за підтримки Росії провели так звані «вибори», засуджені світовою спільнотою та Україною. Разом з Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) згадаємо топ-10 відео 2018 року про Донбас.

Сепаратисти під жовто-блакитними прапорами

Журналіст, депутат райради, голова облради... Ким були діячі угрупувань «ЛДНР» до початку воєнного конфлікту?

Символи 5-річної війни в центрі Європи

Вежа аеропорту імені Прокоф'єва, Савур-Могила, Авдіївська дев'ятиповерхівка-«разукрашка», стела в маках, міст-блокост через Сіверський Донець, курортна вулиця. 6 об'єктів, які втратили свій первісний зміст і тепер будуть асоціюватися з війною.

Бахмутська витримка

Історія про те, як українські військові не дали угрупуванню «ДНР» захопити військову частину і згодом відстояли місто.

Справжній Донбас

Про життя в маленькому шахтному містечку у 40 кілометрах від фронту наживо розповідають під час спецпроекту виїзних ефірів Радіо Донбас.Реалії мешканці Гірника:

...та Мар'їнки, що до війни була тихим передмістям Донецька, а тепер стоїть на самому краю, приймаючи щодня удари:

Без «Баті»

В останні дні літа 2018-го в Донецькому кафе «Сепар» ліквідовано ватажка угрупування «ДНР» Олександра Захарченка.

«Вибори» без вибору

Восени угрупування «ЛДНР» провели так звані вибори на окупованій частині Донбасу. Крім погроз і примусу для бюджетників, російські гібридні сили застосували ще і такий інструмент:

Українська пісня в окупації

Донецька молодь влаштовує вечори української музики в підконтрольному російським гібридним силам місті:

Кінець «Дружби народів»

Коли від Росії відділяє лише паркан, а родичі живуть по той бік. Селище Мілове, що на Луганщині, межує з Росією впритул: через вулицю Дружби народів. Як тепер там живуть люди?

Донбас говорить

І, нарешті, що самі жителі регіону думають про 2018-й? Чого хочуть, з чим не погоджуються, що б хотіли донести своїм співгромадянам в інші куточки України жителі вільного та окупованого Донбасу?

Залишайтеся з нами у 2019-му, пишіть, дізнавайтесь більше про український схід, діліться важливим й шукайте Радіо Донбас.Реалії від Радіо Свобода на підконтрольній та окупованій частині регіону, бо для інформації не існує лінії розмежування.