Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Лютий 2019, Київ 16:22
Новини | Події

Прикордонники заявляють, що зафіксували на Донбасі ознаки використання бойовиками лазерної зброї

Ілюстраційне фото

Дивитись коментарі

Державна прикордонна служба України повідомляє про можливе використання бойовиками, яких підтримує Росія, на Донбасі забороненої лазерної зброї спеціального призначення.

«Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати нормами міжнародного права та використовувати заборонене озброєння. Цієї ночі прикордонники зі складу Об’єднаних сил вчергове зафіксували ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї. До 4-ї години ранку сьогодні, починаючи з 22.00 8 лютого, в районі КПВВ «Станиця Луганська» прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини. Через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю встановити не вдалось», – йдеться в повідомленні.

Про те, що бойовики застосовують лазер, вперше заявили в Державній прикордонній службі України ще 2016 року, відтоді неодноразово фіксували подібні випадки. Про останній такий інцидент вони повідомили в ​жовтні. Також лазерний промінь в своїх звітах згадували і спостерігачі ОБСЄ.

Читайте також: Лазерна атака на Донбасі. Бойовики осліплюють українських бійців?

Протягом 2016-2018 років, повідомляють прикордонники, під час несення служби ураження органів зору отримали п’ять військовослужбовців Краматорського прикордонного загону: «Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами, використовуючи оптичні прилади».

Інформація про можливе використання російськими гібридними силами забороненої лазерної зброї спеціального призначення доведена до міжнародних і правозахисних організацій, додали в ДПС України.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG