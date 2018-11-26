Лазерна атака на Донбасі. Бойовики осліплюють українських бійців?

Бойовики лазерами намагаються засліпити українських військових на Донбасі. Про це неодноразово повідомляли прикордонники – останній такий інцидент зафіксували в​жовтні. Також лазерний промінь в своїх звітах згадували і спостерігачі ОБСЄ. Що це за зброя і чи можна з нею боротися? Розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

У жовтні минулого року моніторингова місія ОБСЄ на одній із камер у Станиці Луганській ​зафіксувала, як бойовики скеровують лазер у камеру спостереження і виводять її з ладу. За рік у тому ж місці, на передовій в Станиці Луганській, – лазерні промені знову вивели з ладу камеру.

«Приблизно за 300 метрів на північ від мосту в Станиці Луганській протягом близько 10 хвилин спостерігачі бачили синє світло, що миготіло кожні кілька секунд приблизно за 800 метрів на південь. Член збройних формувань у Луганську повідомив місії, що збройні формування застосовували лазерне обладнання», – таку заяву оприлюднили члени місії ОБСЄ у жовтні 2018 року.

Про те, що бойовики застосовують лазер, вперше заявили в Державній прикордонній службі України ще 2016 року. Тоді опіки очей отримали одразу троє вояків. Вони одночасно вели спостереження через оптику – вона в рази посилює дію променя. На сьогодні потерпілих від лазера прикордонників вже п'ятеро – усі отримали опіки в районі пункту пропуску «Мар’їнка».



«З п'яти пацієнтів тільки одного оперували. Чотирьох вели консервативно. У 4 з 5 відновився [зір – ред.] до 100%. Але я ж кажу: залишається невеличка пляма, яку вони все одно продовжують бачити. На місці опіку формується рубець», – розповідає начальник відділу офтальмології головного клінічного центру Держприкордонслужби України Юлія Пімонова.

За словами медика, військові бачили зелено-жовтий спалах. Сам опік нагадує дію медичного лазера – його використовують для укріплення сітківки ока.

«Тому центральну зону ми не чіпаємо. А тут було ураження центральної зони, просто більш глибоке, більш потужніше. Вони були десь на відстані кілометра. Я бачила військових інших відомств, які були на відстані 600 метрів. У них були ураження більш серйозніші», – продовжує Юлія Пімонова.​

Як лазерний промінь шкодить здоров’ю бійців?

У фонді «Повернись живим», який допомагає українській армії, кажуть: з боку бойовиків нарахували щонайменше 6 випадків лазерних атак, у яких постраждали бійці. Оптика теж виходить з ладу.



«З'являються на ній тріщинки, запікання скла і так далі. Одного разу ми мали такий один приціл. Сам боєць не постраждав, тому що гвинтівка була на позиції, але в той момент він в неї не дивився. І, відповідно, не отримав ніякого термічного опіку сітківки», – розповів «Донбас.Реалії» інструктор зі снайпінгу фонду «Повернись живим» Руслан.



Ще у 1980-х роках в СРСР розробили лазерний прилад оптико-електронної протидії. Він мав боротися зі снайперами – шукати оптику і бити по ній лазером і, відповідно, по очах бійця. На той час заявлена дальність дії приладу складала півтора кілометра при вазі у майже 60 кілограмів. Але що саме використовується на Донбасі, зараз із впевненістю не може сказати ніхто.

«Це дуже короткий імпульс, частки секунди величезної енергії. Створити в кустарних умовах це практично нереально. Це повинна бути промислова установка. Росія використовує Донецьку та Луганську область як полігон для випробувань всіх таких можливих видів озброєнь. У тому числі й лазерних», – переконаний інструктор зі снайпінгу фонду «Повернись живим» Руслан.



Прості лазерні указки не здатні сильно нашкодити бійцям. Видимі лазери занадто помітні і, до того ж, втрачають ефективність на дистанції.

«Світло не може залишати пучок такої маленької площі на цій відстані чи на відстані кілометра. Чим далі, тим більший буде розходитися пучок. Є характеристика розбіжності. Тому за рахунок того, що енергія поширюється на велику площу на той елемент, який повинен бути уражений, припадає небагато», – розповідає завідувач відділу лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України Анатолій Негрейко.





А це – відео випробувань українського антиснайперського комплексу виробництва Thermal Vision Technologies. Блік – виявлена оптика. Її також шукають лазером, але безпечним для очей. Водночас розробляють і спосіб захисту очей військових від променів.

«Поразка може бути як видимою, так і невидимою. Але якщо боєць побачив, що щось світиться, то напевно туди вже дивитися не треба. Є небезпека того, що це буде лазер. З інфрачервоним ситуація наступна – боєць не знає, що його опромінюють і не може дізнатися, доки його зір просто не пропаде», – пояснює керівник виробництва Thermal Vision Technologies Максим Волков.

Як захиститися від лазерної зброї?

Захиститися від лазера тут пропонують фільтрами зі спеціального скла, яке не пропускає промені певної довжини. Більшість снайперів ЗСУ з такими приладами поки не стикалися і впевнені у своєму маскуванні.

«Ми тренуємося в маскуванні, й іноді ти не можеш знайти свого бійця, який лежить в трьох метрах від тебе. Ти його не бачиш. Тому складнощі виявлення снайпера – це дуже-дуже велика праця», – розповідає командир взводу снайперів Збройних сил України з позивним «Смайл».

Використання лазерів, які осліплюють, назавжди заборонено Конвенцією про негуманну зброю. Вона діє з кінця дев'яностих і за цей час її підписали 108 країн. В тому числі США, Китай і Росія. Тим не менше розробка лазерної зброї все одно продовжується.

«В тому ж Китаї був продемонстрований такий прилад, який схожий на автомат АК-47, тільки замість дула у нього велика лінза, призначена для певного нелетального, несмертельного ураження противника», – каже завідувач відділу лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України Анатолій Негрейко.



Заявляють і про створення більш потужних систем, здатних збити безпілотник. До прикладу, США випробували подібний пристрій 4 роки тому. В Росії теж продемонстрували лазер, але не показали, як він діє. На Донбасі ж лазерами б'ють по людях. В Міністерстві оборони України повідомили: за останні 4 місяці опіки очей від лазерів отримали троє бійців ЗСУ.

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