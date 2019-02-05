Аварія біля КПВВ «Мар’їнка»: загинули 6 людей

У результаті аварії біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар'їнка» у Донецькій області загинули шестеро людей, повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліція Донеччини.

«На місці загинуло 5 людей, ще 3 постраждали (в автомобілі Daewoo Lanos – 4 загиблих, в автомобілі Chevrolet Lacetti – 1 загиблий та 3 постраждалих). Постраждалих було госпіталізовано до Курахівської міської лікарні. На жаль, один із постраждалих помер у лікарні», – йдеться в повідомленні рятувальників.

За даними поліції, лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один з яких (Daewoo Lanos) загорівся, сталося близько 11-ї години ранку між Мар’їнкою та Кураховим. Пасажири Chevrolet їхали з мscnf Селидове до контрольно-пропускного пункту.

Поліція почала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.