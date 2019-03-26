Чи зупиниться розмінування Донбасу?

Розмінування Донбасу – під ризиком зупинки? Велика Британія занепокоєна тим, що іноземні кошти на розмінування за новим законом йтимуть у державний бюджет України: так стане неможливо контролювати їхнє використання. На думку посла Британії, розмінування – ​на межі зриву. Творці ж законопроекту про протимінну діяльність запевняють, що приводів для занепокоєння немає.

Змінити законодавство щодо протимінної діяльності вимагає від Верховної Ради України Велика Британія. Про це в своєму блозі на «Українській правді» пише британський посол Джудіт Гоф. На її думку, розмінування на Донбасі на межі зриву через те, що в новому законі немає пункту про пряме донорське фінансування організацій, що займаються протимінною діяльністю.

Мені хотілося допомогти зменшити ризики від зброї такого типу в Україні

«Кількість людських жертв жахає. Починаючи з 2014 року, організація Halo Trust зафіксувала понад 1,9 тисячі нещасних випадків, пов'язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними рештками війни. Це стосується як дорослих, так і дітей. Оскільки я колись працювала в цій сфері, мені хотілося допомогти зменшити ризики від зброї такого типу в Україні. Саме тому я особисто переконувала британський уряд профінансувати Halo Trust – всесвітньовідому шотландську організацію з гуманітарного розмінування», – пише у своєму блозі Гоф і додає, що всі зусилля можуть виявитися марними через дії Верховної Ради України.

Як донори ми просто не можемо перераховувати гроші напряму до держбюджету в будь-якій країні, де ми працюємо

«Ця робота під загрозою зриву, якщо Верховна Рада оперативно не ухвалить невеликі поправки в новий закон про розмінування. Наприкінці минулого року міжнародне співтовариство привітало ухвалення цього закону, але також висловило стурбованість з приводу того, що закон виключає можливість прямого донорського фінансування наших виконавців. Зокрема, це означає, що тепер наші гроші повинні йти прямо в держбюджет, і ми втратимо контроль та нагляд над тим, як витрачаються кошти британських платників податків. Ми завжди чітко заявляли, що це для нас «червона лінія», адже як донори ми просто не можемо перераховувати гроші напряму до держбюджету в будь-якій країні, де ми працюємо», – пише Джудіт Гоф.

Механізм прозорий – українська сторона

Проте, хвилюватися британській стороні не варто, запевняє Андрій Тетерук, ініціатор законопроекту про протимінну діяльність в Україні. Розробляючи законопроект, автори витратили набагато більше часу, ніж планували – саме для того, щоб створити прозорий і дієвий механізм розподілу грошей на очищення землі від мінно-вибухових предметів як державного бюджету, так і країн-донорів, запевняє Тетерук.

Які в нас гарантії, що командир підрозділу, який буде отримувати напряму фінансування, не буде корумпований

«Пані послу не треба хвилюватись, тому що цей законопроект розроблявся за участю всіх міжнародних компаній, зацікавлених в тому, щоб механізм, створений парламентом, був прозорий і відповідав міжнародному законодавству. По-друге, всі норми, які ми використовували і закладали в цей законопроект про гуманітарне розмінування, містять посилання на ті чи інші документи та нормативні акти ООН, ОБСЄ, Женевського центру гуманітарного розмінування. По-третє, фінансування напряму підрозділу, наприклад, так само спонукатиме проводити контроль витрат цих коштів. Якщо ми не довіряємо в масштабах держави, то які в нас гарантії, що командир підрозділу, який буде отримувати напряму фінансування, так само не буде корумпований? Тому я не бачу підстав казати, що ситуація патова», – говорить Тетерук.

Андрій Тетерук також зазначає, що законопроект ухвалено, і за ним будуть уважно спостерігати. Якщо в законі виявлять вади або моменти, які потребують вдосконалення, парламент негайно доопрацює зміни.

Повну оцінку забруднених територій можна буде провести лише тоді, коли Україна отримає повний контроль над непідконтрольними територіями, включно з державним кордоном, зауважує Тетерук: тоді буде зрозуміло, який обсяг робіт і коштів знадобиться для розмінування Донбасу.

«Якщо казати про очищення землі по цей бік лінії розмежування, то на сьогодні це 7 тисяч квадратних кілометрів, які потребують очищення», – каже він. За словами Тетерука, це займе до десяти років, бо сучасні технології дозволяють значно пришвидшувати процеси очищення землі від предметів, які не розірвалися.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)