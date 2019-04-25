Рада розблокувала співпрацю з донорами в сфері гуманітарного розмінування – Геращенко

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону «Про протимінну діяльність в Україні», покликані вдосконалити механізми залучення фінансування для протимінної діяльності. Рішення підтримали 234 народних депутатів.

«Сім тисяч квадратних кілометрів на Донбасі вражені вибухонебезпечними предметами. Україна займає п’яте місце у світі за кількістю жертв від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни після Афганістану, Лівії, Ємену та Сирії – така страшна для мене цифра і інформація», – написала у Facebook перший віце-спікер Ірина Геращенко, яка є співавторкою законопроекту.

У листопаді минулого року Міноборони України повідомляло, що від початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили та знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.