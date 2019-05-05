Піротехніки ООС обстежили понад 40 цвинтарів біля лінії розмежування на Донбасі

Піротехніки зі складу Об’єднаних сил перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів понад сорок кладовищ поблизу лінії розмежування на Донбасі перед поминальними днями, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, упродовж тижня сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької й Луганської областей.

«Зокрема, піротехнічними підрозділами проводилися роботи з обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів територій Донецької фільтрувальної станції (с. Крута Балка), а також понад 40 кладовищ, що розташовані в безпосередній близькості до лінії розмежування. Ця робота здійснювалась з метою запобігання травмування громадян під час підготовки та проведення поминальних днів. Всього за тиждень було обстежено понад 100 гектарів території, усі виявлені вибухонебезпечні предмети було знешкоджено», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого місяця Верховна Рада України ухвалила зміни до закону «Про протимінну діяльність в Україні», покликані вдосконалити механізми залучення фінансування для протимінної діяльності.

«Сім тисяч квадратних кілометрів на Донбасі вражені вибухонебезпечними предметами. Україна займає п’яте місце у світі за кількістю жертв від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни після Афганістану, Лівії, Ємену та Сирії – така страшна для мене цифра і інформація», – повідомила тоді перший віце-спікер Ірина Геращенко, яка є співавторкою законопроекту.

У листопаді минулого року Міноборони України повідомляло, що від початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили й знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів.