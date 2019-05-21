Полторак після зустрічі із Зеленським заявив, що очолюватиме Міноборони до рішення Ради

Степан Полторак заявив, що очолюватиме Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку.

«Я буду працювати виконувачем своїх обов'язків, поки Верховна Рада не прийме рішення. Тому що тоді, коли країна перебуває в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва», – сказав Полторак після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

20 травня Зеленський склав присягу президента України. Після цього Полторак подав у відставку з посади міністра оборони. Він очолює відомство з 14 жовтня 2014 року.