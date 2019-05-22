Нові кадри Володимира Зеленського (довідкова інформація)

Перші кадрові призначення нового президента України Володимира Зеленського спровокували бурхливу реакцію в українському суспільстві та серед міжнародних оглядачів. Хто ці нові обличчя у владі – основні факти про них у матеріалі Радіо Свобода.

Андрій Богдан

Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. До призначення він був особистим адвокатом не тільки самого Зеленського, але й особистим адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

Йому 42 роки. Він жив і навчався у Львові. Там же здобув вищу юридичну освіту і отримав свідоцтво адвоката.

Ще до офіційного указу президента Богдан зазначав, що у випадку призначення його на якусь державну посаду, він завершить свою адвокатську практику.

Це призначення одразу викликало бурхливу реакцію у суспільстві. Адже окрім прямого зв'язку із суперечливою постаттю олігарха Коломойського, Богдан також не є новим обличчям в українській політиці.

Спочатку він працював заступником міністра юстиції з питань боротьби з корупцією у роки президентства Віктора Ющенка. А згодом двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. За що й потрапив під закон про люстрацію – тобто згідно з законом він не може працювати на державній службі до 2024 року.

На закиди про незаконність свого призначення Богдан відповідає, що посади голови Адміністрації президента та його заступники виведені з-під державної служби.

«Якщо я й можу займати якусь посаду в Україні, то це або посаду голови адміністрації президента, або його заступника. Тому в цьому немає жодного порушення ані норм моралі, ані закону», – зазначив Богдан.

Сергій Шефір

Сергія Шефіра призначено першим помічником президента України Володимира Зеленського. «Правою рукою» українського президента став його земляк, бізнес-партнер і давній друг.

Шефір стояв у витоків «95 кварталу» – ще з часів гри в КВК. Він є один із засновників, керівників та авторів студії. Разом зі своїм братом він писав сценарії та був продюсером багатьох проектів «Кварталу». У портфоліо Сергія Шефіра 5 фільмів, у яких він виступив сценаристом (серед них «Службовий роман. Наш час»), та близько 20 кінострічок, які він продюсував (усі частини серіалу «Свати», «8 перших побачень», «Кохання у великому місті», «Слуга народу» та інші).

Вважається, що саме Шефір є одним із найближчих до президента Зеленського в його оточенні.

Сергій Трофімов

У президентській команді Володимира Зеленського посаду першого заступник глави АП обійматиме Сергій Трофімов.

Раніше він працював виконавчим продюсером «Студії Квартал 95» та відповідав за кіновиробництво. Його співпраця з «Кварталом» триває з 2005 року. Трофімова зараховують до найближчого оточення Зеленського.

Нещодавно його ім’я фігурувало в журналістському розслідуванні Bihus.Info. Журналісти стверджували, що до них потрапило листування між штабістами тоді ще кандидата на пост президента Зеленського. Координатор ЗеКоманди Олександр Корнієнко нібито написав Сергію Трофімову, що той – найкраще підходить на посаду голови адміністрації нового президента. На що він нібито відповів: «Голова АП має бути постать, а у мене три класи освіти… Я думаю, там черга на голову АП. Щонайменше, мені ніхто не пропонував».

Руслан Хомчак

Генерал-лейтенанта Руслана Хомчака президент Володимир Зеленський призначив начальником Генштабу – головнокомандувачем Збройних сил України. Хомчак доволі відома постать серед керівників ЗСУ.

Руслану Хомчаку 51 рік. Він закінчив Московське загальновійськове училище. Після навчання працював у контингенті Радянської армії в Східній Німеччині, пізніше в Радянській Білорусі.

По поверненню до України очолював 24-у механізовану піхотну бригаду на Львівщині, згодом керував 300-м механізованим піхотним полком у Чернівцях і 72-ю піхотною механізованою бригадою у Білій Церкві.

У 2011 році Руслан Хомчак отримав звання генерал-майора, а у 2013 році – звання генерал-лейтенанта.

Із 2016 року він був начальником штабу Сухопутних сил ЗСУ. Його ім'я у багатьох асоціюється з військовою операцією в Іловайську. На момент операції він керував близько 1500 військовослужбовцями, які були оточені значно більшою кількістю російських гібридних військ. Після невдалої спроби вийти з оточення сотні українських військових загинули, отримали поранення або потрапили у полон.

У команді Зеленського пообіцяли незабаром розсекретити усі дані про хід та помилки керівництва тієї операції. «Чиновники, які ухвалювали рішення або були без діла, коли потрібні були дії, будуть нести відповідальність», – заявили у Зеленського після його перемоги на виборах.

Олена Зеркаль (указ про призначення скасовано)

А от із призначенням, поки що, єдиної жінки серед хвилі нових імен у команді президента Володимира Зеленського не все так гладко. Олену Зеркаль, яка останні роки працювала у міністерстві закордонних справ України, указом президента від 21 травня було призначено заступником глави Адміністрації президента України.

Однак вже на ранок 22 травня цей указ зник із сайту президента. Згодом у Володимира Зеленського повідомили, що його «скасували як такий, що нереалізований». Інших коментарів поки що на цю тему не було. Сама ж Зеркаль повідомила, що увечері 22 травня дасть детальне пояснення ситуації. «Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати – питання не в посаді», – написала Зеркаль у Facebook.

Ім'я 45-річної Олени Зеркаль добре відомо в дипломатичному світі.

Із 2001 року протягом наступних 12 років вона працювала у Міністерстві юстиції України, де очолювала низку різних департаментів. А от із 2014 року Зеркаль була заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. Вона також очолювала українські делегації у міжнародних судах у справах України проти Росії.

Утім, після роз'яснення, яке опублікувала Олена Зеркаль у себе на сторінці Facebbok, ситуація не прояснилася. Лише очевидно, що вона відмовилась обіймати запропоновану їй посаду.

Руслан Рябошапка

Одним із заступників голови Адміністрації президента став Руслан Рябошапка. Його ім'я теж доволі відоме у владних колах.

Він юрист та спеціаліст із антикорупційної політики. Раніше він очолював Бюро з питань антикорупційної політики та працював у Секретаріаті Кабміну Миколи Азарова.

Згодом працював у Transparency International Україна. А також встиг побути заступником міністра юстиції та попрацювати у Нацагентстві по боротьбі з корупцією.

У 2016 році Рябошапка був членом Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), але через конфлікт з главою НАЗК у червні 2017 року подав у відставку.

Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчука президент Володимир Зеленський призначив своїм радником та представником у Верховній Раді.

До призначення Стефанчук займався виключно науковою діяльністю – він має ступінь доктора юридичних наук. Перед долученням до роботи у команді Зеленського Стефанчук працював у Хмельницькому університеті управління та права. Викладав, був завідувачем кафедри, доцентом, професором, проректором з наукової роботи.

Раніше він працював в Інституті законодавства Верховної Ради України.

А з 2014 по 2016 рік був проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури України. Також Стефанчук був радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

​У ЗМІ повідомлялося, що Руслан Стефанчук займатиметься розробкою законопроектів, які Зеленський пропонуватиме парламенту.

Юрій Костюк

Ще одним заступником голови Адміністрації президента став сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк.

Він теж свого часу грав у КВН і навіть брав участь у програмі «Розсміши коміка». Тоді він намагався розсмішити Володимира Зеленського жартами про українських політиків.

Під час передвиборчої кампанії у штабі Зеленського Костюк займався креативом – зокрема, робив промо для серіалу «Слуга народу», які водночас були й агітацією Зеленського перед виборами. Саме він говорив про те, що до інавгурації Зеленського готуються «фішечки».

Кирило Тимошенко

30-річний Кирило Тимошенко теж став заступником голови АП у команді Володимира Зеленського.

Перед цим він працював у сфері медіа та заснував продакшн-компанію GoodMedia.

Саме його компанія знімала соціальні та політичні ролики, організовувала трансляцію інавгурації колишнього президента України Петра Порошенка та робила відео для уряду Володимира Гройсмана.

За даними журналістів Bihus.Info, саме GoodMedia знімала відеоконтент для Зеленського

Тимошенко вже пробував себе у ролі політика – балотувався до Київради як мажоритарник від партії «​УКРОП»​. А батько Тимошенка – депутат Дніпропетровської облради від «УКРОПу».

Андрій Герус

Своїм представником у Кабінеті міністрів Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса. Під час виборчої кампанії Герус був членом команди Зеленського.

Герус народився в 1982 році у місті Нововолинську Волинської області. У 2004 році закінчив Львівський національний університет імені Франка за спеціальністю «економічна кібернетика». Згодом здобув ступінь МВА у Гренобльській школі бізнесу в Лондоні.

Він є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, колишнім членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до компанії «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.

У 2015 році балотувався до Київської міської ради від «Об'єднання Самопоміч».

Іван Баканов

Свого друга дитинства Володимир Зеленський призначив на роботу в СБУ. 22 травня указом президента Іван Баканов став першим заступником голови СБУ. А саме – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Що означає, що до призначення голови служби, саме Баканов буде повністю відповідати за її діяльність.

Баканов із Зеленським товаришують з дитячих років, разом з нинішнім президентом України вони жили в одному будинку. Свого часу він був юристом «Студії Квартал 95», а з 2013 року її керівником.

А от політична кар'єра Баканова розпочалася у грудні 2017 року, коли у мін'юсті України було зареєстровано партію «Слуга народу», очільником якої він є.

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