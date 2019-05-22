Мін’юст про призначення Богдана: посада голови АП прямо вказана в законі про люстрацію

У Міністерстві юстиції України заявляють, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію.

«Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у частині 5 статті 2 закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)… Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов’язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності, і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження ухваленого закону», – написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Пєтухов.

Він додав, що Міністерство юстиції надає роз’яснення і контролює виконання закону про очищення влади. «Ми готові це зробити і в цьому випадку», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

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Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Згідно закону «про очищення влади» чиновники, який працювали при уряді Азарова та Януковича не можуть займати державних посад до 2024 року.