Перші призначення Зеленського не дуже сприяють бізнес-клімату – президент EBA

Перші рішення Володимира Зеленського на посаді президента України не дуже сприяють бізнес-клімату і вже викликали негативну реакцію інвесторів, заявив президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала 22 травня під час форуму «Реанімаційного пакету реформ» щодо бачення реформ в Україні.

«Нарешті вчора дочекалися перших призначень. Наскільки вони відповідають цим критеріям? На жаль, не дуже. І на жаль, інвестори (за реакцією цін на єврооблігації та курсу гривні) на ці призначення відреагували негативно. Це перша реакція. Ми дуже сподіваємося, що новий глава Адміністрації президента свої зусилля спрямує у правильному напрямку. Є певний скепсис щодо його бекграунду та близькості до одного з олігархів», – визнає очільник EBA.

За його словами, Європейська бізнес-асоціація опитала західних інвесторів в Україні щодо того, які кроки нового президента Володимира Зеленського та його команди найкраще би вплинули на інвестиційний клімат. Серед пріоритетів – ефективна боротьба з корупцією та призначення на ключові посади реформаторів із бездоганною репутацією, а також ефективне розмежування бізнесу й політики й «обмеження впливу олігархів», пояснює Томаш Фіала.

Водночас, за даними опитування, на яке спирається Томаш Фіала, найбільше перешкоджають іноземним інвестиціям українська корупція, недовіра до судів, монополізація ринків і «захоплення влади олігархами». Воєнний конфлікт з Росією опитані інвестори поставили на четверте місце за рівнем ризиків для інвестицій.

Форум «РПР» «Відповідальність. Довіра. Інклюзивність. Бачення реформ завтрашнього дня» відбувся 22 травня у Києві та зібрав українських посадовців й експертів, західних дипломатів, представників бізнесу і громадянського суспільства. Він має на меті формулювання ключових пріоритетів щодо реформ в Україні, які будуть озвучені на Третій конференції з питань реформ в Україні, запланованій на 2-4 липня у Торонто (Канада).