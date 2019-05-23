Виборчий процес позачергових виборів до парламенту стартує завтра – ЦВК

Центральна виборча комісія України з огляду на опублікований 23 травня указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення виборів 21 травня заявила, що готова до проведення таких виборів, а виборчий процес стартує вже завтра, 24 травня.

«Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початку», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Водночас ЦВК заявила про низку питань, які потребують додаткового законодавчого врегулювання, зокрема питання встановлення факту проживання виборця, голосування військовослужбовців ООС, подання декларацій, тощо. Крім того, законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в даному разі триватиме лише 58 днів, вказали в ЦВК.

«Центральна виборча комісія очікує від президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України та найкращих демократичних європейських практик», – вказали у ЦВК.

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.