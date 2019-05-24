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24 Травень 2019, Київ 21:48
Новини | Політика

Гройсман планує балотуватися до Верховної Ради з власною партією

«Треба додати реактивної сили» – так Володимир Гройсман пояснив своє рішення балотуватися до Верховної Ради

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що не планує об’єднуватися з іншими партіями для участі в парламентських виборах. Про це він сказав в ефірі каналу «Україна» 24 травня.

«Потрібно мати проактивну позицію. Тим більше, що й досвід, і розуміння того, що потрібно робити, в мене є. Треба додати реактивної сили. Я розумію, що це повністю пов’язано з тим, наскільки ти присутній в українському парламенті», – пояснив Гройсман свій намір брати участь у парламентських виборах.

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За його словами, він планує створити власну політичну силу, а не об’єднуватися з уже наявними.

«Я хочу створити політичну силу, без об’єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політична сила буде називатися «Українська стратегія». Наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни», – заявив він.

20 травня Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. 24 травня голова прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила журналістам, що в парламенті зареєстрували заяву голови уряду напередодні, 23 травня.

Гройсман заявив, що йде у відставку – повна версія промови
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Гройсман заявив, що йде у відставку – повна версія промови

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23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.

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