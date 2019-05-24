Гройсман планує балотуватися до Верховної Ради з власною партією

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що не планує об’єднуватися з іншими партіями для участі в парламентських виборах. Про це він сказав в ефірі каналу «Україна» 24 травня.

«Потрібно мати проактивну позицію. Тим більше, що й досвід, і розуміння того, що потрібно робити, в мене є. Треба додати реактивної сили. Я розумію, що це повністю пов’язано з тим, наскільки ти присутній в українському парламенті», – пояснив Гройсман свій намір брати участь у парламентських виборах.

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За його словами, він планує створити власну політичну силу, а не об’єднуватися з уже наявними.

«Я хочу створити політичну силу, без об’єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політична сила буде називатися «Українська стратегія». Наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни», – заявив він.

20 травня Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. 24 травня голова прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила журналістам, що в парламенті зареєстрували заяву голови уряду напередодні, 23 травня.

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.