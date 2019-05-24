ЦВК почала прийом грошових застав від учасників парламентських виборів

Центральна виборча комісія оприлюднила номер рахунку для внесення грошових застав кандидатів у депутати Верховної Ради.

Також у ЦВК повідомили обсяги застави для участі:

партії, яка висуває список кандидатів у загальнодержавному окрузі – 4 173 000 гривень

партії, яка висуває кандидата в одномандатному окрузі, або кандидата-самовисуванця – 41 730 гривень

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.