Перший публічний виступ Зеленського після інавгурації. Оцінки експертів

Перший публічний виступ президента Володимира Зеленського, якщо не брати до уваги інавгураційну промову, відбувся на ІТ-форумі у Києві. Саме там він провів радше коуч-тренінг, ніж висловив офіційну президентську промову. Цьому дають пояснення політтехнологи: виборча кампанія Зеленського продовжується. Та чи зможе насправді реалізувати президент заявлені ідеї і як це змінить розклад сил в українській політиці?

«Можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший рівень, комунікація з державою – це другий рівень, транзакції з державою – третій рівень, залучення в управління державою – це четвертий рівень» – сказав Володимир Зеленський зі сцени.

Його поведінка була не традиційною для політикуму. Цьому дають своє пояснення політтехнологи.

Діджиталізація, Гіперлуп і ІТ – спочатку треба розібратися із петицією на сайті Адміністрації президента

Президент закликає до активної модернізації сфери державного управління. Втім, до тез, які звучали від Володимира Зеленського під час промови, має застереження головний експерт групи «Електронна демократія» Реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко.

«Це чудово, що на порядку денному пріоритетом президента є діджиталізація країни. Але питання в тому, щоби ця ініціатива не виявилася популізмом і не призвела до розчарування креативного класу через те, що вона буде не професійно модеруватися, а ми поки-що не бачимо експерта, який розуміється на е-урядуванні, й у е-декларуванні у команді Зеленського. Друге – що там претензія на діджиталізацію усієї країни, у президента Зеленського на сьогоднішній день немає таких можливостей, він не є агентом електронного урядування чи урядом, який може керувати цим процесом. Окрім повноважень, немає ще й бюджету на це. У кращому випадку це можна розглядати, що у них є сподівання, що матимуть кращий уряд після виборчої кампанії до парламенту. Можливо тоді вони цей портфель спробують якось впроваджувати. Але тоді їм потрібно сформувати дуже професійну команду», – пояснює Лобойко.

Експерт нагадав, що у президента в руках нині є один із цікавих інструментів – сайт та електронні петиції. Йому уже прилетів перший «страйк» – електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Це сталося через чотири дні після інавгурації шостого президента України.

На думку Сергій Лобойка, президент міг би скористатися інструментом електронних петицій, якщо все-таки планує просуватися у напрямку діджиталізації, адже петиції і є пряма комунікація із суспільством та можливість вчасно реагувати на вимоги громадськості. Чим, вважає Лобойко, не правильно скористався попередній президент Петро Порошенко.

«Проблема в тому, що Порошенко не правильно реагував на петиції. Він давав відповідь, але оскільки дуже часто петиція стосувалася не його компетенції, він їх переадресовував іншим органам влади і не контролював, що далі з нею відбувається. Найголовніше – він не комунікував. Він не зустрічався із цими групами інтересів. Це була його стратегічна помилка. Це його характеризувало, як людину, яка не дуже розуміє сучасні очікування суспільства. Ми були співавторами закону про електронні петиції, і ми попереджали, що буде величезна хвиля і якщо її втримати, це буде зовсім інша якість публічної політики. Люди формують народний порядок денний. І відмінний від політиків. Від них треба не відмахуватися, а вміти з цим працювати. В перші 2 місяці було майже 2 мільйони людей, які зареєструвалися на сайті президента, конкретно на цьому сервісі. Пізніше вони втратили аудиторію до менш ніж 300 тисяч», – зазначив Сергій Лобойко.

Як відреагує президент? За словами експерта «Електронної демократії», від цього залежить подальша реалізація задекларованих у передвиборчій програмі обіцянок президента.

«Наче б то петиція «тролінгова». Але, насправді, це той дієвий інструмент, формування народного порядку денного, того народовладдя, про яке декларував президент. І тут треба показати правильний підхід до його роботи. Минулий президент це не зміг. А для цього президента це прописано в програмі. І якщо він правильно із цим навчиться працювати.., але для цього йому знову ж таки потрібні фахівці. Тоді буде добре і країні, і йому. Це завжди є індикатор демократичності влади. Не зможе – буде просто це ігнорувати – це одразу сигнал для всього суспільства», – наголошує Сергій Лобойко.

Медіавплив

Неоднозначна манера подачі, про чіткі меседжі – таку оцінку виступу Зеленського на форумі дає медіаексперт Олександр Клімашевський. Крім того, додає, що не побачив інструментів, якими пропонує реалізовувати свої меседжі Зеленський. Так чи інакше, на його думку, політичну картину це не змінить поки.

Серед опонентів президента уже почали звертати увагу на лексику Зеленського, на те, що це не входить у сферу компетенції президента

«Якщо ми дивитимемося на це з точки зору меседжів, які озвучив Володимир Олександрович, я думаю, що вони максимально правильні, оскільки президент повинен задавати напрямок розвитку, – каже він. – Меседж про те, що потрібно вирішувати із самого початку вихідну проблему і меседж про те, що можна перескочити якісь етапи і йти уже одразу, аби наздогнати якийсь розвиток технологій – з точки зору ідеологічного напрямку – вони мені здалися достатньо чіткими й правильними. Можливе питання в подачі. Скажімо так, Володимир не переорієнтувався ще у формат комунікації президента. І така лексика, яка часто повторюється, можливо, вона була недоречною, на мій погляд. Напевно, формат комунікації, не дивлячись на максимально дружню подачу і, наче б то намагання загравати із аудиторією – все-таки якийсь лексичний стиль повинен дотримуватися. Ми бачимо напрямки, але не бачимо чітко проговорених, окрім анонсу запуску системи прямої комунікації, імплементацій. Напрямок вірний, але не було озвучено жодних інструментів, якими це можна було би досягнути».

«Його виступ, можливі помилки, – кардинально розклад сил не змінить. Серед опонентів президента уже почали звертати увагу на лексику Зеленського, на те, що це не входить у сферу компетенції президента. Але слід додати, що в Україні ще не було такого президента, який говорив про це у таких масштабах», – запевняє Клімашевський.

Слід зазначити, що одним із останні указів колишнього глави держави Петра Порошенка був указ щодо впровадження системи мобільного зв’язку 5-го покоління (5G) в Україні. За рік до цього впровадили систему мобільного зв’язку 4-го покоління.

Медійна обгортка

На думку експерта-міжнародника Бориса Тізенгаузена, Володимир Зеленський повінстю зламав традиційну виборчу кампанію, змінив традиційні політичні підходи. Таким чином він крокує в ногу зі світовими тенденціями, а сам же задає тонус українському політикуму. Втім, ця стратегія може працювати не на довго – без конкретних рішень обгортка довго не втримається. Однак цього, на думку експерта, буде достатньо для виборів у парламент 21 липня.

«Наші політики втратили складову людини у собі уже давно. Вони платять гроші людям, щоби цю складову людини ці люди їм показали. Той же Гройсман, який змінює імідж. Той же Яценюк у спортзалі. Юлія Володимирівна, яка пече сирники. Вони це роблять, тому, що розуміють, що у нас люди голосують за обличчя, а не політичну програму. Вони навмисно платять гроші, щоби цю складову людини в політиці показати. Зеленському ж цього робити не потрібно. Він показує її всюди. Питання – де межа? Наскільки може помилятися президент, наскільки він може говорити сленгом. Поки його виборцю це подобається», – припускає Тізенгаузен.

Зеленський показує, що він не є президентом-політиком, який виступає на тлі державного прапора, обирає стратегію президента-людини. Цим користуються й інші політичні лідери іноземних держав, каже політолог.

«Якщо ми подивимося, наприклад, на європейських лідерів чи на американських президентів, то останні з них – працювали у цьому ключі. Згадайте Обаму, який танцює, який дитині у Білому домі «дай п’ять». Це тренд не тільки наш. Зеленському правильно радять заходити в цю історію», – заважує Тізенгаузен.

Під час своєї промови Зеленський назвав Велику Британію «старушкою», на що відреагував посол цієї країни в Україні.

Зеленський почне втрачати електорат, проте якраз медійна обгортка дозволить йому «доїхати» до парламентських виборів

«Звичайно у нього є такі проколи, адже у нього немає дипломатичної освіти, він не був міністром закордонних справ. Такі проколи будуть періодично з’являтися. Тут є питання в іншому. Посол Великобританії точно так само в жартівливій формі йому відповіла. Вона прийняла ці правила гри. І давайте подивимося на Дональда Трампа. Він взагалі на порядок вище градус підвищує. Я гадаю, Зеленському багато що пробачать. Але, якщо від нього не буде нічого, окрім таких от медійних речей, окрім цієї медійної обгортки – це дуже швидко набридне. І дуже швидко до нього виникнуть запитання, на які він не матиме відповіді. Крім того, ми ж розуміємо, що електорат Зеленського голосував за нього тому, що він був ідеальним кандидатом у їхніх головах і нічого їм не обіцяв. Але не усіх можна задовільнити. Зеленський почне втрачати електорат, проте якраз медійна обгортка дозволить йому «доїхати» до парламентських виборів», – каже Тізенгаузен

Ця кампанія йшла без будь-яких зупинок й електорат партії «Слуга народу» – чіткий електорат самого Зеленського, вважає політолог.

«Він і продовжує взаємодію із власним електоратом, не змінюючи моделі поведінки. Тому, що якщо він зараз почне змінювати модель поведінки, він відштовхне від себе частину електорату. Він повинен залишатися своїм хлопцем. І він це робить успішно, команда працює з ним», – зазначає Борис Тізенгаузен.