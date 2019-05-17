Порошенко підписав указ про запуск 5G в Україні

Президент Петро Порошенко 17 травня підписав указ щодо впровадження системи мобільного зв’язку 5-го покоління (5G) в Україні.

«Сьогодні, у всесвітній день радіозв’язку, ми маємо історичну подію: розуміючи, що зв'язок 5G у 2020 запрацює у більшості країн ЄС, підписую сьогодні указ президента, який чітко визначить графік запуску зв’язку п’ятого покоління у 2020 році і в Україні. Стандарт 5G – це нові можливості для людей, ІТ сектора, уряду, надходження до держбюджету, нові інвестиції в Україну. І найголовніше: Україна вже точно не пасе задніх – за останні 5 років Україна опинилася серед лідерів. Маємо зробити все, щоб у 2020-му стандарт 5G в Україні працював», – написав президент у Twitter.

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У березні 2018 року в Україні запустили 4G-зв’язок. У липні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про початок роботи з запровадження технології 4G в Україні.