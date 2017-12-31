Технологічні та наукові тенденції 2018: на крок ближче до майбутнього

Відносини між людиною та сучасними технологіями перебувають на етапі перевтілень, які часто називають «четвертою індустріальною революцією». 2017 рік став ключовим для розвитку криптовалют, блокчейн технологій, штучного інтелекту, машинобудування, 3D принтерів та біотехнологій. Технологічні досягнення стають дедалі більш доступнішими пересічним людям, і вже наступного року технологічні експерти очікують кілька суттєвих змін, які прямо чи опосередковано стосуватимуться кожного з нас.

Із наукової фантастики до наукової реальності

В низці галузей наукова фантастика стане науковою реальністю

​«2018 рік, ймовірно, стане роком, коли в низці галузей наукова фантастика стане науковою реальністю», – вважає науковий редактор британського видання The Telegraph Сара Кнептон. Особливих обертів набиратимуть ідеї з колонізації Марсу, над якими вже в цьому році працювали NASA, Європейське космічне агентство та заснована Ілоном Маском SpaceX, прогнозує Кнептон.

Вже на травень запланована довгоочікувана місія NASA InSight, яка є частиною програми NASA Discovery Program, що має на меті вивчення «внутрішньої сторони» Марсу. Експерти прогнозують, що це стане великим кроком вперед у вивченні «червоної планети».

На офіційному сайті SpaceX зазначено, що їхня капсула Dragon була розроблена для транспортування людей в космос, і вже у 2018 році Маск хотів би почати реалізовувати цю мету.

Суттєвого прориву очікують і в медичній сфері – наприклад, програма штучного інтелекту Google AlphaGo Zero вже проявила себе спроможною вирішувати комплексні медичні проблеми, пояснює Кнептон. Для лікування хвороб дедалі більше спиратимуться не на лікування, а на зміну ДНК.

Рік «Інтернету речей»

У 2018 році багато експертів прогнозують значне розширення так званого «Інтернету речей» (Internet of Things, IoT). Єдиного визначення того, чим він є, сьогодні немає. Але зазвичай прийнято вважати, що це – швидко зростаюча мережа взаємопов’язаних між собою пристроїв, які за допомогою програмного забезпечення та сенсорів збирають інформацію та нею між собою.

Тобто, це може бути кухонний чайник або ж автівка, холодильник, пральна машина, термостат, зубна щітка тощо.

Технологічний кореспондент Ерік Родрікуез в ефірі TruNews зазначив: «Багато людей думають, що в них немає пристроїв «Інтернету речей». Але насправді вони є. Телефон, наприклад, перший з таких пристроїв. Подивіться на свій телефон просто зараз та усвідомте, скільки ви маєте на ньому застосунків. Технічно вони – також «девайси» «Інтернету речей», тому що кожен застосунок робить щось конкретне: чи це медичний застосунок, чи застосунок для підрахунку податків або онлайн-банкінгу».

Експерти прогнозують, що «Інтернет речей» зазнає швидкого розширення саме у 2018 році, особливо завдяки запланованому початку запровадження 5G, тобто 5-го покоління мобільних мереж, що надасть можливості для прямої взаємодії між різними пристроями.

«Саме 5G дозволить 50 мільярдам пристроїв, підключеним по всьому світу, мати зв’язок з усім, вони всі говоритимуть один з одним, збираючи вашу інформацію. І це можливо завдяки 5G, що наразі неможливо з 4G», – зазначив технологічний кореспондент TruNews Зак Дрю.

У 2018 році «Інтернет речей» навряд чи досягне меж свого розвитку, адже повне запровадження 5G триватиме не один рік. Тим не менше, все більше девайсів приєднуватимуться до глобальної мережі, охоплюючи все більше індустрій від охорони здоров’я до сільського господарства.

Одними з гаджетів «Інтернету речей» є розумні домашні асистенти, які через систему звукового контролю можуть, наприклад, увімкнути світло, вентиляційну систему чи замовити піцу. Компанії Google, Amazon та Microsoft давно продають такі девайси, але, згідно із прогнозами експертів, саме у 2018 році їх використання стане широко розповсюдженим.

Віртуальна реальність

Віртуальна реальність (VR) – це створене комп’ютером тривимірне середовище, з яким може взаємодіяти людина. Завданням окулярів віртуальної реальності є перехитрити мозок таким чином, щоб він сприймав видиме за реальне за допомогою спеціальних технологій.

Можливості використання VR не обмежуються розважальними – сьогодні бізнесові компанії вкладають у цю технологію великі гроші, а технологію використовують в багатьох індустріях – від медицини до сільського господарства.

Експерт з віртуальної реальності Мікулаш Кршен пояснив в інтерв’ю Радіо Свобода, що у 2018 році очікується зростання додатків доповненої реальності, в які наразі такі компанії, як Apple, інвестують великі гроші. Використання доповненої реальності стане розповсюдженим явищем в багатьох сферах, і особливо в рекламі, зазначив Кршен.

Він також звернув увагу на те, що самі окуляри віртуальної реальності стануть дешевшими, а отже, доступнішими для більшої кількості людей. Їх дедалі більше закуповуватимуть освітні установи, а нові програми дозволятимуть використовувати «однакову реальність» одразу багатьма користувачами.

Штучний інтелект та автоматизація

Багато експертів погоджуються, що у 2018 році штучний інтелект продовжуватиме розвиватися, а інвестиції в його розвиток стрімко зростатимуть. Бернард Марр у статті для Forbes зазначає, що з’являється «все більше стартапів, які використовують технологію штучного інтелекту для широкого кола галузей та програм, від маркетингу до охорони здоров’я».

Машина може виконувати завдання швидше, дешевше, простіше і точніше, ніж людина, чому б ні?

Марр також звертає увагу на те, що хоча й існують побоювання стосовно того, що роботи все швидше «крастимуть» у людей їхні робочі місця, «будь-який бізнес-консультант скаже вам, що все, що можна оптимізувати та автоматизувати, треба автоматизовувати. Якщо робот або машина може виконувати завдання швидше, дешевше, простіше і точніше, ніж людина, чому б ні?».

Технологічний кореспондент Forbes Ґіл Пресс вважає, що наступного року чатботи стануть повсякденними помічниками людей, які їм всюди допомагатимуть. Джей Саміт у статті для видання Fortune назвав 2018 рік «роком ботів», зазначивши, що домашні боти постійно будуть у нагоді людям, наприклад, нагадуючи про необхідність прийняти ліки.

Фейкові новини та соціальні мережі

У 2017 році пропаганда та дезінформація дедалі більше демонстрували свою спроможність маніпулювати думкою громадськості. Це стало особливим приводом для занепокоєння після ймовірного втручання Росії у президентські вибори США у 2016 році, після чого деякі великі корпорації звернули на цю проблему особливу увагу. Наприклад, Google почав працювати з організацією International Fact-Checking Network («Міжнародна мережа перевіряння фактів»), а соціальна мережа Facebook почала пильніше стежити за використанням політичної реклами на своїй платформі.

Багато експертів прогнозують, що у 2018 році соціальні мережі нестимуть більшу відповідальність за те, що відбувається на їхніх платформах та розроблятимуть реальні кроки для запобігання проблемі.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту, тим часом, ускладнюватиме боротьбу з дезінформацією: наприклад, компанія Nvidia у жовтні продемонструвала спроможність її штучного інтелекту створювати «тривожно реалістичні образи людей, яких не існує», йдеться у виданні Futurism. Пізніше цей штучний інтелект вже навчився маніпулювати відеозображеннями, перетворюючи день на ніч, зиму на літо тощо.

Дрони

Сьогодні завдяки розвитку технологій дрони стали значно дешевшими, тому все більше людей мають змогу їх придбати. Експерти передбачають, що дрони стануть меншими за розміром, але необхідність регулювання їх використання стане гострішою.

Глобальний інноваційний фонд Nesta передбачає, що у 2018 році міста почнуть використовувати можливості сучасних дронів для того, щоб ті могли доставляти не тільки посилки, але й суспільну користь. Наприклад, їх вже використовують для доставки крові в віддалені африканські міста.

Але дрони створюють шум та «візуальне забруднення», а, найголовніше, мають негативні наслідки для приватного життя людей, тому урядам в багатьох країнах світу у 2018 році треба буде звернути увагу на врегулювання їх використання.