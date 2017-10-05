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05 Жовтень 2017, Київ 14:45
Світ

Останній шанс відправити своє ім’я на Марс

Космічний апарат NASA InSight. Архівне фото

Американське космічне агентство NASA надає шанс людям зі всього світу долучитися до космічної місії на Марс, яка розпочнеться вже у травні 2018 року. Організація пропонує додати імена всіх охочих стати частиною вивчення Марсу, до силіконового мікро-чипу, який відправиться на червону планету разом із космічним апаратом InSight вже у травні 2018 року. Подати заявку онлайн можна буде до 1 листопада 2017 року. Сотні тисяч людей з різних країн вже встигли зареєструватися, серед них і десятки тисяч українців.

«Коли він сягне Марса в листопаді 2018 року, космічний апарат NASA InSight буде мати при собі кілька наукових інструментів, а також сотні тисяч людських імен» – йдеться на веб-сайті агентства.

Стати частиною процесу вивчення сусідньої планети можна, заповнивши онлайн-анкету на сайті NASA, після чого «пасажир» отримує свій «посадковий талон» з унікальним номером бронювання. Як і в звичайних авіалініях, космічна місія пропонує статус пасажира, який «часто подорожує», що, на думку NASA, «відображатиме особисту участь людини в дослідженні Марса» протягом багатьох років.

Так виглядає «посадковий талон» для імен, які будуть розміщені на мікрочіпі NASA
Так виглядає «посадковий талон» для імен, які будуть розміщені на мікрочіпі NASA


Як повідомляє космічне агентство, у 2015 році близько 827,000 людей заповнили заявки на додання їхніх імен на мікро-чип місії, тому організація вирішила зробити ще один мікро-чип для того, щоб більше людей змогли взяти участь в історичній події. Сьогодні ж кількість осіб, імена яких відправлять на Марс вже наступного року, складає більш ніж 960 тисяч осіб, і ця кількість зростає щогодини.

На офіційній веб-сторінці NASA можна побачити інтерактивну мапу світу, яка містить інформацію про загальну кількість мандрівників із різних країн.


Станом на 5 жовтня, найбільше охочих відправити свої імена у космос є у Сполучених Штатах – 304821 людини виявили бажання стати частиною наукової місії. Друге місце посіла Індія (67080), за якою слідує Велика Британія (53998) та Росія (48472).

Україна за кількістю заявок посідає 13 місце у світі – загалом 14711 українців отримали свої «посадкові талони» на подорож до червоної планети.

Марс є четвертою планетою Сонячної системи за відстанню від Сонця та сьомою за розміром і масою. Червоною цю планету називають саме через її червонуватий колір, який спричинений наявністю оксиду заліза. Однією із найважливіших причин активного вивчення Марсу, який був названий на честь давньоримського бога війни, є можливе знаходження там води (зараз або ж у минулому), адже «де є вода – там є життя».

Відео НАСА про InSight
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ЗАВАНТАЖИТИ

Місія InSight є частиною програми NASA Discovery Program, яка має на меті вивчення «внутрішньої сторони» Марсу. Основне питання, на яке має відповісти місія: як саме сформулювалися планети земної групи, яких усього чотири – Меркурій, Венера, Земля та Марс.

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