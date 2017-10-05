Останній шанс відправити своє ім’я на Марс

Американське космічне агентство NASA надає шанс людям зі всього світу долучитися до космічної місії на Марс, яка розпочнеться вже у травні 2018 року. Організація пропонує додати імена всіх охочих стати частиною вивчення Марсу, до силіконового мікро-чипу, який відправиться на червону планету разом із космічним апаратом InSight вже у травні 2018 року. Подати заявку онлайн можна буде до 1 листопада 2017 року. Сотні тисяч людей з різних країн вже встигли зареєструватися, серед них і десятки тисяч українців.

«Коли він сягне Марса в листопаді 2018 року, космічний апарат NASA InSight буде мати при собі кілька наукових інструментів, а також сотні тисяч людських імен» – йдеться на веб-сайті агентства.

Стати частиною процесу вивчення сусідньої планети можна, заповнивши онлайн-анкету на сайті NASA, після чого «пасажир» отримує свій «посадковий талон» з унікальним номером бронювання. Як і в звичайних авіалініях, космічна місія пропонує статус пасажира, який «часто подорожує», що, на думку NASA, «відображатиме особисту участь людини в дослідженні Марса» протягом багатьох років.



Як повідомляє космічне агентство, у 2015 році близько 827,000 людей заповнили заявки на додання їхніх імен на мікро-чип місії, тому організація вирішила зробити ще один мікро-чип для того, щоб більше людей змогли взяти участь в історичній події. Сьогодні ж кількість осіб, імена яких відправлять на Марс вже наступного року, складає більш ніж 960 тисяч осіб, і ця кількість зростає щогодини.

На офіційній веб-сторінці NASA можна побачити інтерактивну мапу світу, яка містить інформацію про загальну кількість мандрівників із різних країн.



Станом на 5 жовтня, найбільше охочих відправити свої імена у космос є у Сполучених Штатах – 304821 людини виявили бажання стати частиною наукової місії. Друге місце посіла Індія (67080), за якою слідує Велика Британія (53998) та Росія (48472).

Україна за кількістю заявок посідає 13 місце у світі – загалом 14711 українців отримали свої «посадкові талони» на подорож до червоної планети.

Марс є четвертою планетою Сонячної системи за відстанню від Сонця та сьомою за розміром і масою. Червоною цю планету називають саме через її червонуватий колір, який спричинений наявністю оксиду заліза. Однією із найважливіших причин активного вивчення Марсу, який був названий на честь давньоримського бога війни, є можливе знаходження там води (зараз або ж у минулому), адже «де є вода – там є життя».

Місія InSight є частиною програми NASA Discovery Program, яка має на меті вивчення «внутрішньої сторони» Марсу. Основне питання, на яке має відповісти місія: як саме сформулювалися планети земної групи, яких усього чотири – Меркурій, Венера, Земля та Марс.