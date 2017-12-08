Можливості технологій віртуальної реальності в різних сферах

Багато людей вже неодноразово чули термін «віртуальна реальність», але мало хто дійсно знає про велику кількість можливостей практичного використання цієї технології в різних сферах. Хоча й окуляри віртуальної реальності зазвичай асоціюють саме з відеоіграми та розвагами, насправді їх застосовують навіть для лікування людей.

Віртуальна реальність (VR) – це створене комп’ютером тривимірне середовище, з яким може взаємодіяти людина. Якщо говорити простою мовою – завданням окулярів віртуальної реальності є перехитрити мозок таким чином, щоб він сприймав видиме за реальне за допомогою спеціальних технологій.

Сама технологія не є чимось надсучасним, але сьогодні VR може купити будь-хто. Найсучасніше обладнання недешеве, але існує багато простих варіантів для тих, хто хоче мати приблизне уявлення про те, як все працює. Простий картонний аналог VR можна купити всього за пару доларів: все, що треба зробити, – вставити всередину телефон та завантажити спеціальні програми.

​Насправді VR-можливості дуже широкі: абітурієнти можуть ознайомитися із своїми майбутніми університетами та прогулятися їхніми територіями, навіть не виходячи з дому. Люди можуть на власні очі побачити точне відтворення квартир, які вони збираються придбати, та зайти в будь-яку кімнату ще до початку будівництва. Будь-хто може стрибнути з парашутом або покататися на лижах, а діти навіть можуть опинитися в центрі самої казки перед сном та взаємодіяти з персонажами.

Науковці з Цюриха, наприклад, розробили прилад, який дозволяє отримати повноцінне відчуття польоту.

​Ті, хто вже мав досвід використання сучасних VR-окулярів, можуть підтвердити, що під час віртуальної поїздки на «американських гірках», наприклад, відчуття можуть бути дуже схожими на реальні. В Китаї в 2018 році навіть відкриється цілий парк розваг віртуальної реальності.

Але не всі знають, що можливості використання VR не обмежуються розважальними – сьогодні бізнесові компанії та армії різних держав вкладають в цю технологію великі гроші, і на це є низка причин.

VR в медицині

Можливості VR вже досить широко використовують в медицині: з одного боку, VR допомагає в медичній освіті та тренуваннях, а з іншого – безпосередньо використовується для лікування деяких захворювань.

«Пам’ятаєте, в школі на уроках ми вивчали склад людських органів за допомогою паперового макета – можна було розібрати різні внутрішні органи людини. Сьогодні за допомогою окулярів віртуальної реальності ви просто можете «пірнути» в людське тіло, ставши настільки маленьким, що зможете «зустріти» клітини. Ви можете побувати в будь-якому органі – наприклад, в мозку – та вивчати його», – пояснює експерт із VR у Празі Мікулаш Кршен, компанія якого займається розробкою проектів із використанням віртуальної реальності.

​За допомогою спеціальних програм, які розробляють разом із професійними лікарями, віртуальну реальність вже почали використовувати у лікуванні багатьох хвороб. Наприклад, дітей, хворих на аутизм, або ж людей, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, фобії, нестерпний біль тощо.

«Є випадки, коли люди змогли подолати свій страх їздити в ліфті – вони робили це у віртуальній реальності, і потім самі були вражені, коли усвідомлювали, що без проблем можуть використовувати ліфт і в реальному житті», – пояснює Кршен.

Коли люди страждають від сильного болю, вони зазвичай звертаються до медикаментів, але є випадки, коли VR допомагали значно полегшити біль, в тому числі й фантомні болі, зазначає експерт.

VR у військовій сфері

«Віртуальну реальність використовують у військовій сфері ще з 1950-х років. Це не є чимось новим, просто сьогодні VR став доступним для будь-кого», – пояснює Кршен.

Експерт зазначає, що військові використовують VR для всіх різновидів стратегічних навчань, і все це виглядає дуже реалістично. VR здатна відтворити будь-яке місце, що дозволяє, наприклад, проведення тренувань антитерористичних операцій. Це коштує набагато менше, а також є більш надійним.

«Якщо сьогодні будь-хто може піти в крамницю та придбати собі надсучасні окуляри VR, тоді уявіть, які технології доступні арміям чи, скажімо, в NASA», – наголошує Кршен.

Наддержави для збереження свого статусу широко інвестуватимуть в розвиток штучного інтелекту й можливостей віртуальної реальності, а змагання в цій сфері, за словами підприємця та винахідника Ілона Маска, може призвести навіть до третьої світової війни.

VR в архітектурі та дизайні

VR дозволяють побачити ще нереалізовані проекти архітекторам та дизайнерам. Кршен ділиться своїм досвідом та зазначає, що інколи навіть самі архітектори дивуються, побачивши свій проект «на власні очі» у віртуальній реальності і краще розуміють, що їм треба виправити чи переробити.

Те саме стосується і дизайну: за допомогою VR сьогодні дуже просто уявити, який вигляд матиме ваша нова кухня або ж квартира після ремонту.

​VR в освіті

VR дозволяє учням краще та цікавіше вивчати щось нове, особливо через високу інтерактивність, якою володіє ця технологія. На уроках географії можна опинитися в будь-якій країні світу за лічені хвилини, біології – вивчати рослини зсередини, астрономії – подорожувати космосом.

Польська компанія The Farm 51, яка займається розробкою відеоігор та програм для VR, минулого року випустила унікальний проект віртуальної реальності про Чорнобиль, який поєднує в собі відеоігри з освітнім елементом. Компанія зазначає, що VR – це не лише розваги, але й важливі соціальні теми, і тому не тільки ознайомлює людей з історією катастрофи, але й жертвує частину грошей з продажу гри на допомогу постраждалим.

Міжнародні організації також створюють дедалі більше проектів, щоб підвищити обізнаність про нагальні соціальні проблеми, наприклад, міграційну кризу. Організація «Лікарі без кордонів» створила документальні стрічки VR, які дозволяють подивитися на умови життя біженців у спеціальних таборах «своїми очима».

Джейсон Койн, виконавчий директор організації, зазначив, що метою проекту є «надання певного сенсу того, що люди відчувають, коли вони перетинають моря, подорожують через небезпечні міграційні шляхи, і потрапляють у табори для біженців».

VR також багато використовують у спорті, ЗМІ, інженерії, дизайні речей, телекомунікаціях тощо.

Чи поглине віртуальна реальність справжню?

Сьогодні люди полюбляють дивитися телевізор на великих екранах, але дуже скоро телевізорів не буде взагалі, зазначає Кршен.

«Сьогодні, наприклад, можна побачити, як один лише телефон «поглинув» цілу низку девайсів – де ваш будильник, де ваш барометр, де ваш компас чи навіть клавіатура, аудіо-рекордер, а інколи й телевізор – все зараз в одному телефоні, у вигляді програми. Цей маленький пристрій все «проковтнув». Голова Facebook Марк Цукерберг попереджає: через 5 років вже й телефонів не залишиться, будуть лише окуляри», – зауважує VR-експерт.

Кршен також зазначає, що самі технології розвиваються настільки швидко, що є можливість, що через деякий час люди можуть навіть бути не в змозі відрізняти, чи вони в справжній, чи у віртуальній реальності.