Світова гонка технологій – хто стане лідером 5G?

Наразі Китай найбільше готовий до запуску нового покоління надшвидких бездротових технологій 5G, йдеться в звіті, опублікованому асоціацією телекомунікаційних технологій США СІТА і складеному дослідницькими фірмами в сфері телекомунікацій Analysys Mason and Recon Analytics, повідомляє CNN.

Південна Корея є другою, а Сполучені Штати – третіми.

В усьому світі компанії в сфері мобільних технологій пришвидшили зусилля з введення технологій 5G, які використовуються в машинах, керованих автопілотом, технологіях віртуальної реальності та «розумних міст».

Американські телекомунікаційні компанії готові вкласти 275 мільярдів доларів в цю сферу. Такі інвестиції збільшать ВВП США на 500 мільярдів доларів, наголошується у звіті Accenture study за 2017 рік, також опублікований СІТА.

Однак наразі США відстають. «Китай має незначну перевагу в гонці 5G завдяки темпу розвитку промисловості і підтримці уряду», – наголошується у звіті СІТА. Для розвитку технологій потрібні інвестиції компаній в дослідницьку діяльність, а уряд має виділити радіочастоти телекомунікаційним компаніям.

«Китай отримує переваги від надзвичайної координації між урядом та промисловістю», – вважає Ден Гейс консультант PricewaterhouseCoopers.

Південна Корея прискорила розвиток завдяки цьогорічним Олімпійським іграм, які спонукали «інвестиції, дослідження та випробування», – наголошується в звіті.

Сполучені Штати – на третьому місці і «близько до вершини», мовиться у звіті.

Незважаючи на теперішній стан справ, багато експертів переконані, що Сполучені Штати можуть, зрештою, всіх випередити.

«Можливо, ми програли перші битви у війні за лідерство в 5G, однак ми ще не програли війну», – стверджує Гейс.