В Україні запустили 4G-зв’язок – Порошенко

Сьогодні у найбільших містах України запустили 4G-зв’язок. Із впровадженням українців привітав президент Петро Порошенко.

«Зв’язок четвертого покоління від сьогодні в Україні. Оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах України», – йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка у Facebook.

У липні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про початок роботи з запровадження технології 4G в Україні.

6 березня президент вручив перші ліцензії за результатами проведеного 31 січня тендеру на використання радіочастотного ресурсу України для впровадження зв’язку четвертого покоління в діапазоні 2600 МГц.

31 січня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) продала частоти для розвитку в Україні зв’язку нового покоління 4G трьом операторам мобільного зв’язку з майже 2,5 мільярди гривень. Оператори мобільного зв’язку повідомляли, що запуск 4G-зв’язку в діапазоні 2600 МГц можливий у великих містах вже навесні цього року.

Крім того, українські оператори мобільного зв’язку «Київстар», Lifecell та «Vodafone Україна» зобов’язалися cплатити в державний бюджет 5,434 мільярда гривень за право розгорнути зв’язок стандарту 4G на частотах у діапазоні 1800 МГц.