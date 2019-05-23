У Верховному суді зареєстрували два позови з оскарженням указу Зеленського

Верховний суд повідомляє про реєстрацію вже двох позовів, в яких оскаржується указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Автори позовів просять визнати указ протиправним і нечинним.

Обидві заяви подані фізичними особами, повідомляє прес-служба суду. Імен позивачів у суді не називають.

За повідомленням, протягом п’яти днів із дня подання позовної заяви суддя має ухвалити рішення щодо наступних процесуальних дій.

Раніше сьогодні про оскарження президентського указу повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

«Спільна справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України. Вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський», – написав Данилюк у Facebook.

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання і призначив вибори на 21 липня.

Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.