Що таке вибори за відкритими списками?

Відкриті списки – це коли партії не приховують кандидатів? Не зовсім, хоча так намагаються пояснити цю систему деякі представники політсил. «Відкриті списки – це не лише публікація списків, це фактично голосування за конкретного кандидата в цьому списку і хто більше набирає, той піднімається в цьому рейтингу вище, тому конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія», – зазначає Ольга Айвазовська. Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити розташування сил і вказати, хто увійде до парламенту. «Відкриті списки – це можливість змінити порядок кандидатів в списку, запропонованим політичною партією. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії», – пояснює вона.

Як голосувати на виборах за відкритими списками? Виборець голосує не за партію, а за кандидата від партії. Загальний результат партії буде залежати від кількості голосів, які в сукупності набрали кандидати. Якщо, умовно, партія «За все хороше» виставила на вибори 450 кандидатів і в сукупності вони набрали, наприклад, мільйон голосів, то вираховується скільки мандатів у парламенті отримає політична сила. Наприклад, їм дісталось 30 мандатів. Отримають їх не ті, хто перший за списком, а ті, хто набрав більше від усіх голосів з цих 450 кандидатів партії «За все хороше».

І що це буде за бюлетень? Є різні форми бюлетенів у відкритих списках, пояснює Ольга Айвазовська. «Існує практика як вписування номера кандидата в списку політичної партії, так і у вигляді своєрідної книжечки, як, наприклад, в Польші, де і ви шукаєте свою партію, в ній – свого кандидата і ставите галочку. Або, наприклад, в Швеції, ви берете бюлетень за конкретну партію: кожна партія має свій бюлетень і вже в ньому відзначаєте кандидата, якого ви підтримуєте». Найпростіша форма – це вписування в бюлетень числа, номера кандидата, вважає Айвазовська.

Куди подінеться «мажоритарка»? При пропорційній системі із відкритими списками мажоритарки немає. Мажоритарна система – це округ і один переможець, або округ і декілька переможців, тому що може бути багатомандатна мажоритарка. Але поняття «мажоритар» – це той, хто набрав найбільше голосів в окрузі і в окрузі розігрується невелика кількість мандатів, переважно – один.

Хіба це врятує від скуповування голосів? Відкриті списки – це конкуренція між яскравими особистостями, лідерами, кандидатами, які можуть як підтягнути рейтинг партії, так і свій персональний. «Підкуп ефективно працює в малих округах, тому мажоритарка є яскравим показником як це здійснюється і наскільки ефективним є результат. За останні роки ми зустрічали округи, які були суцільно скуплені. Переможець – це людина, яка не вела активної агітаційної кампанії, не була лідером, але «засіяла» округ ресурсами і перемогла. Технологічно їм допомагали якісні штабісти, але ми розуміємо, що це не найкращий результат для представлення інтересів виборців цього округу», – зауважує експерт. Коли округ величиною в область, то скупити його доволі важко, пояснює Айвазовська. «Навіть, якщо ви спробуєте поділити територію умовно, навіть між представниками своєї партії, ви будете мати величезну кількість конкурентів від інших. Прогнозувати результат дуже складно», – пояснює координатор виборчих програм мережі «Опора». Одна з виборчих систем навіть передбачає, що кількість мандатів від області визначається явкою. Тобто, чим більша явка, ти більше в окрузі мандатів. І це стає відомо лише після голосування, відповідно, не можна прогнозувати скільки розігрується мандатів, тому і територію неможливо поділити, як і «скупити» через конкурентний поділ.

Місцеві вибори проводились за відкритими списками? Ні. Система, яка використовувалась на виборах 2015 року для обласних, районних та міських рад є пропорційною, але не за відкритими списками, зазначає Ольга Айвазовська. Не було можливості обрати в одному окрузі серед декількох кандидатів від однієї партії. Найголовніша ознака відкритих списків – це конкуренція між кандидатами в межах одного списку на одному окрузі, зазначає координатор виборчих програм мережі «Опора». «Система, яка була запропонована в 2015 році (в липні був ухвалений закон), як завгодно називалась авторами – і німецькою, і польською для того, щоб підвищити довіру громадян, які переважно не читають ці законопроекти. І це нормально – в жодній країні світу ви не знайдете громадян, які відслідковують законодавчі ініціативи, якщо це їх не стосується професійно», – зауважує Айвазовська. Немає поки що в Україні практики застосування відкритих списків за роки Незалежності.

Чому депутати не хочуть відкритих списків? У закритих списках пропорційної виборчої системи виборці можуть підтримати чи не підтримати весь список кандидатів. «При закритих списках виборці не впливають на порядок кандидатів – він формується з’їздом партії. Але зрозуміло, що це рішення готується заздалегідь і є мотиви поставити ту чи іншу людину на вище місце, а відповідно до соціології, можна прогнозувати, які місця є прохідними, які непрохідними, але виборець жодним чином на порядок не впливає», – каже Айвазовська. При відкритих списках прогнозувати, хто з кандидатів пройде до парламенту, дуже складно. Кандидат може набрати найбільше голосів в окрузі (якщо вони будуть передбачені), але цей результат буде далеко не кращим серед усіх його однопартійців-висуванців, тому він може не отримати мандат. Це значно запобігає такому явищу, як торгівля місцями в парламенті, вважають експерти. «Найбільша кількість перебіжчиків була зафіксована при пропорційній системі із закритими списками у 2006-2007 роках і застосовувалась вона в чистому вигляді. Наша організація фіксувала випадки, коли один депутат 8 разів змінював фракцію», – пояснює Ольга Айвазовська.