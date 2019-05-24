Синод ПЦУ заборонив клірикам балотуватися в депутати

Синод Православної церкви України 24 травня заборонив своїм представникам брати участь у парламентських та місцевих виборах, повідомляє прес-служба церкви.

«Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради України чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу», – йдеться в заяві ПЦУ за підсумками Синоду.

Однак духівництву ПЦУ дозволено балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування – у виняткових випадках, «з благословення церковної влади» та «при дотриманні відповідно визначених умов».

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Засідання Синоду Православної церкви України під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося 24 травня в Будинку митрополита, що розташований на території Софії Київської.

Раніше цього тижня почесний патріарх Української православної церкви (УПЦ) Філарет в інтерв'ю проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время» розповів, що його не влаштовує у ситуації, що склалася після отримання Україною томосу – документу про автокефалію незалежної української церкви. Філарет назвав пункти томосу, які на його думку, не вписуються у поняття «незалежна церква».